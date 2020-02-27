Ірина Шейк повернулася до обов'язків турботливої мами після гучних афтепаті і Тижнів моди

Ірина Шейк останнім часом не сходить з "перших шпальт". Ім'я супермоделі звучало буквально звідусіль. Що не дивно! Адже 34-річна довгонога красуня була "зіркою подіуму" на Тижні моди в Мілані, Лондоні, Парижі. При цьому виходи моделі запам'яталися не тільки пікантними образами, які публіка супроводжувала гучними оплесками. Шейк також стала зіркою гучних вечірок, приурочених до закриття показів. На вечірці Будинку Burberry Ірина запалила спокусливим танцем. На іншій вечірці з нагоди премії Universal Music BRIT Awards 2020 (18 лютого) Шейк прийшла на афтепаті в одній лише сорочці... І весь це час з дворічною донькою в Нью-Йорку проводив Бредлі Купер. До актора на допомогу навіть приїхала його мама - 79-річна Глорія Кампано. Тепер настала черга супермоделі приступити до своїх материнських обов'язків.

Днями папараці застали красуню на прогулянці з дочкою у Нью-Йорку, де живе Ірина. Більш того, на прогулянці їх також супроводжувала мама Ірини — Ольга Шайхлісламова. При цьому всі три красуні були одягнені, як зазвичай, стильно.

Стильна Ірина Шейк з донькою і мамою на прогулянці (фото: instagram.com/allaboutfashionintheworld)

Увага модних ЗМІ першим ділом завжди прикута до образу Ірини. Це на подіумі і на вечірках Шейк — сама спокусниця. А ось для повсякденних виходів Ірина воліє затишний кежуал з нальотом бунтарства. Новий образ Ірини цьому підтвердження. Для прогулянки з донькою і мамою модель обрала білосніжний спортивний комбінезон. Зазначимо, що білий — провідний колір весни-літа 2020. А комбінезон все ще залишається must have вашого гардеробу. Довершують образ улюблені "рокерських" речі — шкіряна косуха з застібками і ременями. А також грубі черевики в тон куртці. Волосся було розпущене, а на очі насунуті гострі геометричні сонцезахисні окуляри.

Мама Ірини вибрала більш спортивний образ — сіра куртка і чорні штани з великими зірками.

Всю увагу на себе однозначно перевела дворічна Лея. Дівчинка, незважаючи на свій юний вік, вже претендує на звання маленької модниці. Зіркова мама одягла Лею в її улюблений колір — рожевий. Дівчинка прогулювалася в кислотно-рожевому пальті класичного крою. В тон йому — в'язана шапочка і колготки. Довершує образ строкате плаття і сіра сумочка з зображенням кішки. На ніжках — зручні черевики на липучках.

Користувачі мережі встигли залишити захоплені коментарі: "Дочка - маленький Бредлі", "Дуже гарна дівчинка". “Татові очі , а губки мамині . Якщо ще батькова горбинка не проявиться на носику , то ідеальна красуня буде, а зараз дуже солодкий пупсик", "Янголятко така дівчинка", "Лея - чарівна дівчинка!"