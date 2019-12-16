Ікона стилю: Вінні Харлоу демонструє ідеальну фігуру у вбрані трендового відтінку

Вінні Харлоу – одна з знаменитостей, якій завжди вдається здивувати стильним вбранням. Цього разу дівчина віддала перевагу образу total look, обігравши один з найбольш популярних відтінків – бежевий. Ансамбль склали топ з вирізом на грудях і високим коміром, облягаючі брюки з високою посадкою, а також ботильйони зміїного забарвлення на високих підборах від Steve Madden.

На додаток до них Вінні підібрала сіру сумку, а завершували бездоганний лук великі сережки-кільця і золотисті прикраси: браслети, кільця, підвіски... Волосся вона заплела у зухвалі коси з золотистими стрічками, а макіяж зробила яскравий і виразний. Вийшло, як завжди, неймовірно ефектно!

Вінні Харлоу в новому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Таким чином, зірка повідомила про нові надходження в колекції, розробленої разом з відомою маркою Steve Madden. "Безнадійний романтик, мій малюк/@stevemaden x Вінні Харлоу в чобітках «TINA» тепер можна знайти за адресою stevemaden.com/winnieharlow", – написала вона під фото. До речі, новинка коштує $ 150,95, на сайті можна знайти і інші моделі, створені Вінні.

Вінні проявила дизайнерський талант (фото: stevemadden.com)

Нагадаємо, Харлоу оголосила про запуск лінії ще місяць тому. "Мені дуже шкода, що я не зможу бути сьогодні в Лондоні, щоб зустрітися з усіма вами в магазині @stevemadenuk! Лондон для мене як другий дім, так що не бути там, щоб відсвяткувати запуск моєї колекції зі Стівом разом з моїми прихильниками, воістину сумно.

Співпраця зі Стівом і його командою було найдивовижнішим досвідом, вони допомогли мені втілити в життя творчі задуми, які у мене завжди були для моєї власної колекції взуття. Незважаючи на мою відсутність, будь ласка, насолоджуйтеся неймовірним новим магазином і дизайном, над яким я і Стів працювали так старанно, ми так пишаємося. Це ще не все, так що слідкуйте за цим простором! Дуже скоро я буду в Лондоні, щоб святкувати з усіма", – написала Вінні.

Вінні до лиця бежевий (фото: instagram.com/winnieharlow)