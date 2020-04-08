Ідеальний лук: Надя Дорофєєва поділилася своїми правилами вдалого гардеробу

Надя Дорофєєва під час карантину активно взялася за свій блог, де показує власні будні, а заодно і роздає поради, влаштовує туторіали і навіть б'юті-батли з зірками. Її чоловік Володимир Дантес не відстає від дружини – його кулінарні відео "приправлені" розповідями з життя і покликані допомогти чоловікам "не розлучитися під час карантину", а зміцнити стосунки в парі. Так, Надя представила на суд шанувальників черговий DoDo-влог, в якому показала свій гардероб і дала поради по стилю.

Зірка призавала шанувальників використовувати карантин з користю:"Не запливіть жирком, станьте розумніше, красивіше і краще для самих себе".

Надя запропонувала розібрати гардероб і запевнила, що це може бути корисним і веселим заняттям, особливо, якщо когось долучати до нього і попросити пораду, що залишити, а що викинути або переробити. Так, дівчині допоміг її чоловік Володимир Дантес, який поділився чоловічим поглядом на жіночі аутфиті.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, співачка показала 8 своїх весняних луків та прокоментувала кожен з них, а попутно ділилася лайфхаками з грамотного складання гардероба.

"Коли купуєте речі, якщо бачите складну річ, краще візьміть до неї щось супер-просте. Ніколи не купуйте те, що не знаєте, з чим міксувати і носити потім", - застерегла Надя.

"Ідеальне вбрання для дівчини – проста біла футболка і джинси, які ідеально сидять", - вважає артистка.

Надя зізналася, що трохи поправилася за час карантину, але вона задоволена результатом.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Дівчина виглядає красиво в речах, які на ній добре сидять, а не в дорогих брендових. Проста річ може круто підкреслювати фігуру дівчини, її принади", - переконаний Вова.

"Якщо у вас є місця, які хочеться показати, обов'язково робіть це. Підкреслювати свої достоїнства дуже важливо. Кожен раз, коли я одягаю на себе купу оверсайза, Вова каже мені: "А навіщо?" - навела приклад Надя.

На очах у шанувальників вона переробила довгу білу футболку, яку шкода викинути. У підсумку, Надя зробила з речі стильний кроптоп.

Відео: YouTube/DoDoVlog

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес помінялися образами заради участі в популярному челленджі.