Ідеально на вихід: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний вечірній образ

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – визнана ікона стилю – давно не радувала своїх шанувальників добірками луків. І кілька годин тому вирішила виправити ситуацію, показавши бездоганний образ на вихід. Зірка поділилася знімком у своєму блозі Instagram, натякнувши, що повертається до бурхливого соціального життя в мережі. І судячи з усього, їй справді це в радість.

Модель в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Для вечірнього виходу Роузі вибрала класику – маленьке чорне плаття, але оригінальне. З ультрамодним кроєм на одне плече, довжиною до колін, воно виглядало привабливо і стильно. Образ доповнили вишукані прикраси: золотий ланцюжок на нозі і браслети на руках. Волосся британська супермодель завила легкими хвилями, залишивши пасма структурними і пружними. Дівчина Джейсона Стетхема позує вдома, а тому не показала, яким взуттям вирішила доповнити сукню. Але за допомогою її давніх добірок це питання легко вирішити.

Роузі поділилася особистими фото (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, в сторіз молода матуся показала і свого коханого, а також сина. Сім'я пішла на виставку. Свого чоловіка Роузі сфотографувала зі спини, як і Джека. Малюк, який нещодавно зустрів свою першу любов, як і раніше, не втрачає можливості побути наодинці зі своєю «дівчиною».

Шанувальники буквально підірвали сторінку Роузі приємними словами: вони раді, що модель нарешті повернулася в Instagram. «З поверненням», «Ми нудьгували», «Як завжди краща», «Ти прекрасна», «Чудова», «Краса», – пишуть вони. Багато з них просять розповісти про улюблений колір моделі, а також поділитися овими аутфітами.