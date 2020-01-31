Ідеально на весну: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала головні тренди майбутнього сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі продовжує створювати ідеальні образи, надихаючи фоловерів на стильні експерименти. Цього разу британська ікона стилю показала ділової ансамбль, який поєднав в собі відразу кілька трендів. Беремо на озброєння!

Модель знає, як привернути увагу (фото: instagram.com/rosiehw)

Для свого аутфіта Роузі вибрала широкі брюки зі стрілками гірчичного відтінку, а також білий тонкий облягаючий светр. Образ доповнили босоніжки на високій шпильці, а також одне із самих модних прикрас в сезоні весна-літо 2020 – кольє-ланцюг. "Грубі" прикраси чудово контрастують з ніжними відтінками і в цілому вивіреним стилем Роузі. Немов підкреслюючи, що "правильність" в ній межує з зухвалістю і бунтарством.

Новий образ Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Макіяж вона зробила з ніжними чуттєвими приглушеними фарбами на губах і щоках, очі підкреслила тонкими вишуканими стрілками. Волосся уклала в свою улюблену зачіску – пляжні хвилі. До речі, дівчина навіть записала відео, де розкрила секрет, як повторити таку укладку в домашніх умовах.

Чорний особливо до обличчя блондинкам (фото: instagram.com/rosiehw)

А от для вечірнього виходу модель пропонує більш спокусливий варіант. Чорні брюки вона комбінує з чорною блузою з відвертим вирізом практично до пупка. Родзинку образу надає і ремінь з золотистою масивною пряжкою, а також прикраси йому в тон. Total black образ доповнив лаконічний клатч квадратної форми.

Роузі любить показувати свій інтер'єр (фото: instagram.com/rosiehw)

Також за допомогою свого мікроблогу Роузі продовжує демонструвати і особисті переваги в інтер'єрі. Натуральні відтінки, природні матеріали і велика кількість квітів – ось головні складові ідеального простору для тонкої натури Роузі. Цікаво, що пости з деталями її дому та офісу викликають не менший ажіотаж у фоловерів зірки, ніж її стильні образи.