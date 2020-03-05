Ідеально на весну: Наталія Водянова захопила витонченою фігурою в наряді трендового відтінку

Наталя Водянова показала новий образ, який може стати безпрограшним варіантом для весняного гардероба. Його склали сірий костюм: вільного крою жакет, під який вона одягла коричневий гольф, а також спідниця довжиною трохи нижче колін. Доповнили лук незвичайні аксесуари: бежеві рукавички з хутряною облямівкою, а також об'ємна сумка в тон светру. Волосся модель вирішила зібрати на потилиці, а макіяж не робити. Виглядала Наталя стильно і незвично. Такий образ в приглушених тонах підійде практично всім, незалежно від типажу. Беремо на замітку!

Новий образ Водянової припав про душі шанувальникам (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники почали писати, як неймовірно молодо виглядає супермодель, філантроп і мати 5-х дітей. Цікаво, що знаменита красуня позує на тлі булочної, із французьким багетом в руках. Тому під фото, як зазвичай, розгорнулася дискусія про стрункость Водянової.

Яка прекрасна!!

Яка Ви незвичайна

Дуже елегантна і чарівна жінка

Дивлюся на вас Наташа і захоплююсь, яка ви мила з добрими очима

Завжди гарна і позитивна

Наталя, Ви дуже добре виглядаєте

Наташа, Ви приголомшливо красива

Судячи з комплекції, вона хліб тільки нюхає

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталя не раз розповідала про своє харчування і навіть про залежность від булочок, яку лише нещодавно перемогла. Так, 38-річна модель давно харчується по групі крові і ніколи не приховувала, що може дозволити собі "слабкості" завдяки хорошому обміну речовин. В одному з недавніх інтерв'ю вона доповнила розповідь про свій раціон.

"Я практикую інтервальне голодування. Зазвичай 14 годин без їжі, в яких дозволено вживання деяких рідин, і 10 годин, протягом яких я можу їсти. Я намагаюся вживати менше цукру, хоча це те, чого потребує мій організм. Може бути, це тому, що в мене досить швидкий обмін речовин. Вірніше, це виправдання, що я можу їсти шоколад!", – відверто розповідає Наталія для іспанського Elle.

Розповіла вона і про улюблені фізичні навантаження. "Я займаюся йогою і ходжу в спортзал. Мені потрібно вивільнити енергію! Я не роблю всі вправи, які повинна, тому що я досить лінива. Ось чому у мене є особистий тренер, хоча і не кожного дня...".