Ідеально для осені: Белла Хадід показала, з чим носити наймодніші джинси сезону

Белла Хадід по праву вважається однією з найстильніших знаменитостей у світі. Дівчина блищить у рекламних кампаніях кращих світових брендів, і явно перейняла у майстрів фешн-індустрії навички формування образів. Не так давно Белла виклала на своїй сторінці в Instagram серію кадрів, де продемонструвала один з найбільш актуальних аутфітів цієї осені.

Белла обожнює стильні аутфти (фото: instagram.com/bellahadid)

Супермодель одягла ультрамодні джинси з високою посадкою і злегка розкльошеними широкими штанинами, а також чорну футболку з принтом, в якому закликала голосувати на майбутніх виборах. Вдалим доповненням до речей став вільного крою блідо-рожевий жакет з великими накладними кишенями. Із взуття вона воліла лофери, які взула з високими білими шкарпетками. Сумку взяла коричневу, з товстої шкіри. Великі сережки і вузькі окуляри в помаранчевій оправі – останній штрих екстравагантного і стильного лука молодшої Хадід. Волосся модель зібрала у високий пучок – цю зачіску Белла носить регулярно. Виглядала вона, як завжди, приголомшливо. За що отримала масу приємних коментарів.

Нова рекламна кампанія Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

До речі, старша з сестер, яка у зв'язку з вагітністю давно не брала участі у зйомках рекламних кампаній, також порадувала новою з них. Дівчина запостила кілька фото, зроблених для Calvin Klein в колаборації з Kith. Промо, яке вже прикрасило білборди, вийшло досить відвертим. Джіджі позує в одних джинсах, а голі груди прикриває своїми довгими пишними косами. У підпису майбутня матуся зізналася, що фоосессия проводилася на початку року, і це просто її мрія – опинитися на цьому плакаті. А також, що вона хотіла б побачити це на власні очі.