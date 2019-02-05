"Ідеальна!": Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної

Телеведуча поділилася ефектним кадром зі зйомок

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая призналась, что "забила" на фигуру, убедила своих поклонников в обратном, поделившись новым красочным снимком со съемок телепередачи "Дивовижні люди". Стильный и яркий образ артистки оценила даже популярная певица Оля Полякова.

На фото, которое Маша опубликовала в Instagram, она позирует в красном брючном костюме, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру, и босоножках на шпильке.

Ведущая улыбается и загадочно смотрит вниз.

"Моя личная #ukrainianfashionweek", - подписала публикацию Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонникам очень понравился подобный образ знаменитости, что они и отметили в комментариях.

Не осталась в стороне и Полякова, которая осталась в восторге от наряда подруги.

"Идеальна!" - написала артистка.

"@polyakovamusic Обожаю тебя! Поеду доедать твой сыр", - ответила ей ведущая.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Другие подписчики вполне согласились с "Королевой ночи".

"Яка Ви прекрасна";

"Какие босоножки";

"Суперстильная Маша!!!! Очень круто";

"Очень красиво и стильно";

"Неймовірна!!!";

"Маша,какой же у вас рост на шпильке? Шикарная, стильная,супер";

"Вот это идеал! И я не видела, чтобы она хоть раз задницу свою фоткала. Вот с нее нужно брать пример", - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Маша Ефросинина уже показывала другой образ со съемок этого ТВ-проекта. Тогда ведущая надела макси-платье цвета электрик и черные колготки в сетку со стразами.

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Видео: РБК-Украина