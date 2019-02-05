"Ідеальна!": Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної

Телеведуча поділилася ефектним кадром зі зйомок
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая призналась, что "забила" на фигуру, убедила своих поклонников в обратном, поделившись новым красочным снимком со съемок телепередачи "Дивовижні люди". Стильный и яркий образ артистки оценила даже популярная певица Оля Полякова.
На фото, которое Маша опубликовала в Instagram, она позирует в красном брючном костюме, который отлично подчеркнул ее стройную фигуру, и босоножках на шпильке.
Ведущая улыбается и загадочно смотрит вниз.
"Моя личная #ukrainianfashionweek", - подписала публикацию Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонникам очень понравился подобный образ знаменитости, что они и отметили в комментариях.
Не осталась в стороне и Полякова, которая осталась в восторге от наряда подруги.
"Идеальна!" - написала артистка.
"@polyakovamusic Обожаю тебя! Поеду доедать твой сыр", - ответила ей ведущая.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Другие подписчики вполне согласились с "Королевой ночи".
"Яка Ви прекрасна";
"Какие босоножки";
"Суперстильная Маша!!!! Очень круто";
"Очень красиво и стильно";
"Неймовірна!!!";
"Маша,какой же у вас рост на шпильке? Шикарная, стильная,супер";
"Вот это идеал! И я не видела, чтобы она хоть раз задницу свою фоткала. Вот с нее нужно брать пример", - пишут пользователи сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, что ранее Маша Ефросинина уже показывала другой образ со съемок этого ТВ-проекта. Тогда ведущая надела макси-платье цвета электрик и черные колготки в сетку со стразами.
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Видео: РБК-Украина