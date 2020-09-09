Не так ідеальна: 7 образів Кейт Міддлтон, якими вона порушила королівський протокол

Визнана ікона стилю Кейт Міддлтон привчила всіх до своїх бездоганних образів, які ідеально підходять під той чи інший випадок. Але інколи навіть вона дозволяє собі «вольності». Милуємося найяскравішими виходами дружини принца Уільяма, якими вона сміливо порушила правила королівського протоколу.

Спокусливі деталі

Одне з головних правил королівського протоколу – вибирати вбрання, які виключають виникнення незручних ситуацій. Будь то порив вітру, що відкриває ноги, або нахил, що демонструє світу декольте. Тому в пошані строгі лінії і закриті сукні. Кейт же обожнює пишні спідниці, моделі з відкритими плечима і сміливим декольте. За чутками, ікона стилю не раз отримувала зауваження від королеви Єлизавети з приводу довжини своїх спідниць. Адже на офіційних заходах герцогині не личить з'являтися з відкритими колінами. Тим не менш, прийти на івент в ефектній сукні, що ледь доходить до колін, для герцогині і зараз не проблема.

Декольте і оголені коліна часто супроводжують аутфіти Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Шпильки

Високі підбори (більше 9 сантиметрів) вважаються недоречними і надмірно сексуальними для монаршої особи. Але дружина принца Уільяма дозволяє собі виходи «на висоті».

Більшість образів Міддлтон завершують туфлі на шпильках (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кольорові колготки

За правилами королівського протоколу, герцогиня може дозволити собі колготки тілесного відтінку. А ось чорні та інших відтінків – це вже вольності. Спочатку Кейт дотримувалася цього правила, але потім в її гардеробі стало все більше колготок чорного кольору.

Чорні колголки роблять стрункою, і Кейт не хоче собі в них відмовляти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джинси

Поява в джинсах на прогулянці з собакою або під час відкриття парку – цілком нормальне явище для особи королівської сім'ї. Але от якщо герцогиня прийде в скінні на офіційний захід, це вже порушення правил. Кейт ж часто виходить у світ в джинсах, і, схоже, змінювати почуттям до дениму не збирається.

Підкреслити фігуру скінні? Легко! (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Чорний

Єлизавета II давно ввела негласну заборону на чорний колір в гардеробі монарших осіб. Вбрання слід вибирати життєрадісних відтінків. Сама вона обожнює блакитний, рожевий і фіолетовий кольори. А от Кейт не може відмовити собі в сукнях чорного кольору, які так чудово підкреслюють пропорції фігури.

Кейт не може відмовити собі в чорному (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пишні локони

Розкішні локони Кейт Міддлтон – безумовно, одна з найкращих її прикрас. Тим не менш, дружині принца Уільяма за правилами слід було б ходити з зібраними волоссям. Іноді вона так і робить: герцогиня обожнює високі укладки. Але частіше її можна побачити з розпущеним по плечах волоссям.

Пишне волосся давно стало фішкою герцогині (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коштовності в будь-який час доби

Королева Єлизавета не любить, коли члени королівської сім'ї демонструють розкіш в денний час доби. Якщо це не вечірній прийом, цілком можна продемонструвати свою скромність, примірявши максимум фамільний перли. Кейт ж часом одягає масивні прикраси з діамантами і іншими коштовними каменями навіть вдень.

Кейт скромна, але не завжди (фото: instagram.com/kensingtonroyal)