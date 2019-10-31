Все так само гарна! Моніка Беллуччі в піджаку на голе тіло красується на обкладинці глянцю

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

55-річна актриса блищить на новій обкладинці

Моніка Беллуччі показала свою нову роботу – актриса знялася для італійської версії журналу Elle і дала відверте інтерв'ю. У ньому актриса розповіла як про зміну іміджу, так і про особисте життя. Приміром, вона торкнулася теми непростих взаємин із екс-чоловіком Венсаном Касселем. На обкладинці вона з'явилася в чорному жакеті, надягнутому на голе тіло. Досить простий образ без прикрас і з легким макіяжем, тим не менш, зробив її просто чарівною. У фотосесії вона з'явилася з новою короткою рваною стрижкою.

Моніка для Elle Італія (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

У розмові з редакторами журналу вона розповіла, що головне в її житті – виховання дітей – 15-річної Діви і 9-річної Леоні. Яким вони, до речі, як і раніше, займаються з Венсаном Касселем разом. А тому колишнім коханим довелося залишити всі образи минулого, як би це не було складно.

Нові обкладинки Elle (фото: instagram.com/elle_italia)

"Не можу сказати, що ми друзі, але, як батьки, ми з Венсаном партнери. Спершу це було дуже складно, були і скандали, і нерозуміння. Зараз інтереси наших дочок стоять на першому місці. Коли ми з Венсаном в хороших відносинах, дівчатка щасливі. Заради них ми залишили всі образи минулого і намагаємося бути підтримкою один одного", – пояснила Моніка.

Моніка в молодості (фото: instagram.com/monicabellucci.italia)

До речі, крім Моніки, в наступному місяці на обкладинці глянцю будуть красуватися Бьянка Балті і модель Мулер Гехейра (Mulher Guerreira).

Моніка в Римі (фото: прінтскрін instagram.com/monicabellucci.italia)

Фоловери оцінили нову зйомку Беллуччі високо, написавши актрисі, що вона як завжди бездоганна. На фото вона дійсно виглядає відмінно. На противагу знімку папараці, що зараз гуляє в мережі. На ньому Моніка виглядає вельми змарнілою і далеко не такою свіжою, як на сторінках журналів. Багато шанувальників зізнаються, що просто не впізнають знамениту красуню.