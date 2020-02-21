Хіпі VS Бізнес-леді: 14 модних трендів весни 2020 від українських дизайнерів

Весняні тренди 2020 підготували як багато барвистих новинок, так і змушують переосмислити стильне минуле. Під час Українського тижня моди весна-літо 2020 вітчизняні дизайнери визначили модні тенденції наступного сезону. В категорію must have потрапили бермуди, подовжені жакети, строкаті сорочки і пікантні напівпрозорі речі. На одному подіумі гармонійно уживалася безневинна монохромність білого і фатальний настрій чорної еко-шкіри. Їм навздогін про свої права заявляє строката палітра 70-х. Редакція LITE пропонує розглянути топ-14 трендів весни 2020 від українських кутюр'є.

№1 "Ділові" бермуди

Колекція A. M. G. — SS-2020

Бермуди — однозначний must have весни-літа 2020. Практичні широкі шорти довжини трохи вище коліна тривалий час асоціювалися виключно з відпочинком де-небудь в тропічних країнах. У новому модному сезоні українські та зарубіжні дизайнери пропонують по-новому переосмислити бермуди. І поглянути на них як на ключовий елемент повсякденного офісного аутфіта. ELENA BURENINA, A. M. G., KATERINA RUTMAN, DARJA DONEZZ і ряд інших українських брендів представили стильні ділові комбінації — бермуди + подовжений жакет. Доповніть такий образ бра-топом або атласною сорочкою, а також елегантними босоніжками на шпильці — сучасна бізнес-леді готова до переговорів. І ніяка спека не зіпсує ваші плани.

DARJA DONEZZ, ELENA BURENINA, KATERINA KVIT, KATERINA RUTMAN, LAKE studio, POUSTOVIT, SANNA ONE, VOROZHBYT-ZEMSKOVA

Більш розслабленіші повсякденні образи продемонстрували VOROZHBYT-ZEMSKOVA, SANNA ONE, KATERINA KVIT, POUSTOVIT. Дизайнери грають з фактурами, довжиною і кольоровою гамою. Еко-шкіра — для фатальних красунь, яскраве буйство фарб — для прогулянки на природі. Бермуди довели свою універсальність під час Українського тижня моди весна-літо 2020.

№2 "Рубаха-парень"

JULIYA KROS — SS-2020

Сорочкам дизайнери UFW SS-20 приділили особливу увагу. І якщо бермуди в 2020 з категорії "відпочинок" переходять у категорію "офіс", то з сорочками все навпаки. Класичний елемент ділового образу вивільняється з "ділових" рамок. Цієї весни і влітку модницям конче потрібно придивитися яскраві, нестандартні за кроєм і фактурі сорочки, поєднуючи їх буквально з чим завгодно — мікро-шортами, спідницями в підлогу і навіть з сукнями. Чим більш оригінальною буде ваша сорочка, тим краще.

SANNA ONE, ELENA BURENINA, A. M. G., ARTEMKLIMCHUK, ARUTIUNOVA, DZHUS, FROLOV, LAKE studio, LALLIER, THEO

Бренди SANNA ONE, JULIYA KROS, FROLOV максимально подовжують сорочки, роблячи їх самостійним елементом образу. Якщо ви смілива дівчина, можете носити таку сорочку без нічого — як сукню. THEO, LAKE studio, A. M. G. повертають у моду літній варіант сорочки з коротким рукавом або рукавом три чверті.

SHAI SHALOM

SHAI SHALOM комбінує шкіряні сорочки з атласними спідницями. Таке поєднання "важкого" верху з повітряним низом виглядає незвично. Однак до нього точно варто придивитися.

№3 Максимальна прозорість

У весняно-літніх колекціях українських дизайнерів спостерігається просто-таки "манія прозорості". На подіумі моделі демонстрували форми в нарядах з тюлі, шифону, ніжного батіста. Деякі дизайнери вважають за краще і зовсім виводити моделей без білизни. Інші ж обмежувалися пікантною напівпрозорість на межі зухвалості і скромності.

FROLOV, DARJA DONEZZ, ELENA BURENINA, ARUTIUNOVA, DAFNA MAY, KRISTINA LAPTSO, IRYNA DIL, LAKE studio, Litkovskaya, NN SEREDA

Напівпрозорі текстури відмінно виглядають не тільки у вечірніх або пляжних костюмах. DARJA DONEZZ, LENA BURENINA, GUDU, ARUTIUNOVA гармонійно розбавили ділові аутфіти прозорими елементами — пікантні гольфи, вставки на блузах, сорочках і сукнях-туніках. Одне очевидно точно — до нового літнього сезону слід підготуватися. Так що записуємося в спортзал! Щоб напівпрозорі виходи не виявилися провальними.

№4 Благородний атлас

SHAI SHALOM

Атлас — ще один беззаперечний тренд весни-літа 2020. В особливій пошані — атласні total look. Брючний атласний костюм, така ж блискуча рубашка будуть виглядати однозначно яскраво. Зате ви не залишитеся непоміченою в натовпі. Вибирайте атласний костюм чорного і синього кольору для ділової зустрічі, білий — для вечірки, а в повітряній атласній сукні можна відправитися на побачення з коханим. Варіацій безліч.

LALLIER, LAKE studio, NN SEREDA, VOROZHBYT-ZEMSKOVA, SANNA ONE, Litkovskaya, GASANOVA, POUSTOVIT

Судячи з нових колекцій українських дизайнерів. перевагу в цьому теплому сезоні слід віддати строкатим насиченим відтінкам: бузковий, рожевий, кислотно зелений і жовтий, і звичайно ж, універсальний білий.

№5 Блиск металу

LAKE studio

Речі з металевим відливом знову актуальні. Тренд 80-90-х на сліпучий блиск підкорив подіум Ukrainian Fashion Week. Тільки цієї весни і влітку українські дизайнери радить не обмежуватися якоюсь дрібною і ледь помітною деталлю, а одягатися в "метал" з ніг до голови. В особливо пошані не тільки верхній одяг, але також максі-сукні.

ARTEMKLIMCHUK, FINCH, IRYNA DIL, Litkovskaya, SEREDA, KRISTINA LAPTSO

При цьому українські бренди доповнили свої колекції не лише золотою та срібною класикою. Моделі демонстрували строкаті наряди з синім, зеленим, фіолетовим металевим відливом.

№6 Багатоярусний образ

GUDU

Весна і літо — це завжди сезон рюшів, складок і воланів, які ніколи не виходять з моди. Як в принципі і флористичний принт. Такий романтичний декор заслужено вважається "модною класикою". І все ж від сезону до сезону дизайнери намагаються хоч якось по-новому обіграти fashion-канони, задаючи більш виразний тренд.

DAFNA MAY, GUDU, IRYNA DIL, KATERYNA GEYDA, CHUPRINA, ARUTIUNOVA, DARJA DONEZZ, MALVA FLOREA

Навесні і влітку однозначно слід звернути увагу на багатоярусні об'ємні складки на сукнях. Дизайнери грають з обсягами, розширюючи вбрання до низу. Або ж навпаки з допомогою романтичного декору підкреслюють стрункість фігури. Тільки зверніть увагу, що власницям пишних форм не слід надмірно захоплюватися широкими складками. А інакше можна додати об'єм там, де він точно не потрібен.

І так, вишукане плісе вже кілька сезонів не втрачає актуальності. Так що ще не пізно пригледіти плісировану спідницю на весну 2020.

№7 Спорт-шик

KATERINA KVIT, ZHARKO, KATERINA KVIT, SEREDA, KRISTINA LAPTSO, IRYNA DIL, SANNA ONE, KIR-KHARTLEY

Любительки більш зухвалих і практичних образів можуть зітхнути з полегшенням. Майбутній теплий сезон готується до "спортивного буму" з нальотом гламуру. Спортивні штани, брат-топ, бомбер і босоніжки на тонкій шпильці — універсальний образ готовий. Подібний стиль однозначно підійде тільки сміливим і впевненим у собі красуням. Зате варіацій на тему створення нових аутфітів — десятки. Якщо ви ще не впевнені в своїх силах, розгляньте кілька образів в стилі спорт-шик від українських кутюр'є.

№8 Бра-топ

GASANOVA

ELENA BURENINA

A. M. G.

Бра-топ — не новинка для модниць. У минулому теплому сезоні цей відвертий елемент гардеробу вже розбурхував фантазії перехожих. Як зарубіжні, так і українські дизайнери не поспішають відмовлятися від цього пікантного елемента. І якщо французькі та італійські кутюр'є рясно прикрасили бра-топи тропічними мотивами, тим самим автоматично відвівши їх в категорію "на пляж". На українському подіумі бра-топам явно пророкують "ділове майбутнє". Українські дизайнери настійно радять придивитися до цього елемента для створення ефектного офісного луку на весну-літо. Бермуди, подовжений блейзер, босоніжки і брат-топ — ідеальне поєднання нового сезону.

№9 З чистого аркуша

KIR-KHARTLEY

Білий колір — явний фаворит весняно-літнього сезону. Серед строкатого різноманіття образів, блиску металу і пайеток випливали моделі, одягнені в total white. Немов кутюр'є всього світу вирішили повернутися до першовитоків, почати все заново.

KO BY KOLOTIY, JULIYA KROS, KATERYNA GEYDA, LAKE studio, POUSTOVIT, DZHUS, ELENA BURENINA, KATERINA RUTMAN, PRZHONSKAYA, THEO

Білосніжні сукні, костюми, спідниці і куртки... Щоб образи не здавалися надто вже нудними, українські бренди звертаються до оригінальності крою, незвичайних вставок і гри фактур. І в цьому однозначно проявляється майстерність наших дизайнерів. Все ж не так просто розставити "яскраві" акценти в монохромному образі. Максимум, до якого вдаються бренди, — тиснення і мереживо. В іншому — ніяких принтів або яскравих вставок. Ну що ж, виклик прийнятий! Цієї весни кожна поважаюча себе модниця просто зобов'язана перевірити своє почуття стилю за допомогою підступного total white.

№10 Диско vs Хіпі-стиль

DAFNA MAY

VOROZHBYT-ZEMSKOVA

Поруч з білою монохромністю і відливом металіка знайшов своє місце повальний тренд весняно-літнього модного сезону — стиль 70-х. Він зустрічається рідше в колекціях українських дизайнерів. Але звернути увагу на нього точно варто.

A. M. G. пропонують класичний силует 70-х — брючний костюм з яскравої еко-шкіри, строката сорочка з гострим коміром, масивні прикраси і туфлі на стійкому каблуці. А ось SHAI SHALOM і VOROZHBYT-ZEMSKOVA вдаються до естетики стилю хіпі. Бандани, брюки-кльош, екстра-міні, строкаті фарби і гіпнотичні принти.

A. M. G., POUSTOVIT, Litkovskaya, ШАЙ SHALOM, VOROZHBYT-ZEMSKOVA

POUSTOVIT активно застосовує сукні-накидки, зв'язані гачком, з довгою бахромою. Ще одне яскраве відсилання до стилю хіпі.

Одне ясно точно, "боротьба" білого і кислотно-яскравого у новому сезоні обіцяє бути цікавою і абсолютно непередбачуваною.

№11 Пір'я

DAFNA MAY, GUDU, KIR-KHARTLEY, LAKE studio, NADYA DZYAK

На Тижні Високої моди в Парижі (20-23 січня) пір'я зайняло своє заслужене місце в трендах майбутнього теплого сезону. Український тиждень моди не поспішає активно покриватися пір'ям. І все ж деякі вітчизняні дизайнери звернули увагу на ніжну фактуру різнокольорового пір'я. DAFNA MAY і GUDU проявили велику сміливість, щедро прикрасивши пір'ям сукні. KIR KHARTLEY, LAKE studio, NADYA DZYAK лише злегка вдаються до оперення у своїх нових колекціях.

№12 Брутальна шкіра

KATERINA KVIT

"Шкіряним трендом" вже нікого не здивуєш. Образи з еко-шкіри та з анімалістичним принтом стали візитною карткою 2019 року. І настільки активно з'являлися на подіумах, червоних доріжках і різних зйомках, що вже встигли приїстися. Однак не поспішайте ховати речі з еко-шкіри в далекі куточки шафи. Тренд був настільки активним, що дизайнери зі всього світу не в силах від нього відмовитися. На подіумах Парижа, Мілана і Нью-Йорка кутюр'є запропонували так звану "весняну шкіру", тобто вироби з строкатих відтінків фіолетового, бузкового, рожевого і т. д.

FINCH, Litkovskaya, SANNA ONE, ZHARKO, THEO, BENDUS

Українські ж кутюр'є віддали перевагу "фатальним мотивами". На подіумі переважала еко-шкіра чорного та коричневого кольору. Настрій моделей відповідний — приталені міні-сукні, облягаючі спідниці з розрізами, байкерські штани. Весна обіцяє бути екстремальною.

№13 Тренч

A. M. G.

KATERINA KVIT

Класика верхнього одягу знову повернулася на подіуми. Довгий плащ з погонами і масивним коміром переважав у весняних колекціях українських брендів. Зверніть увагу, що на цей раз перевагу краще віддати максимально оригінальному і незвичайному крою. Вітаються тренчи з яким-небудь яскравим принтом на кишенях або незвичайною вставкою іншого кольору.

№14 Подовжений блейзер

KATERINA KVIT

FROLOV

Litkovskaya

Ми підібралися до однозначно одному з найбільш ключових трендів весни 2020. Подовжений блейзер з легким оверсайз — must have весняного гардероба в цьому році.

Ви можете віддати перевагу класичному поєднанню з брюками. Або ж замість штанів надіти не менш трендові бермуди. Але самим сміливим слід носити блейзер... без нічого! В якості оригінальної "сукні". Розбавте такий образ строкатою сорочкою, надіньте облягаючі шорти в білизняному стилі (щоб не потрапити в модний конфуз) — і відразу ж на тусовку. У такому образі ви точно будете зіркою вечора.