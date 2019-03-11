Гвінет Пелтроу і Демі Мур захопили трендовими образами в Нью-Йорку

Гвінет зібрала близьких подруг на саміті, присвяченому здоровому способу життя

Актриса Гвинет Пэлтроу, которая давно ведет здоровый образ жизни и посвящает много времени его пропаганде, в очередной раз собрала близких подруг из мира шоу-бизнаса на саммит в Нью-Йорке. Лайфстайл-компания Goop, которая принадлежит Гвинет, в очередной устроила In Goop Health, с мастер-классами, активностями, спортивными тренировками, обсуждениями актуальных тем за круглыми столами и вечеринкой, на фуршете которой, подавали исключительно полезные закуски (автором рецептов, поговаривают, была сама хозяйка мероприятия).

Фото: (instagram.com/gwynethpaltrow)

Поддержать Пэлтроу и поучаствовать в дискуссиях приехали многие американские знаменитости, среди которых были Деми Мур и Эль Макферсон.

Фото: (instagram.com/gwynethpaltrow)

Наряду с основной темой мероприятия, поклонников заинтересовали и образы кумиров, они отметили схожесть нарядов Гвинет и Деми в кежуал стиле.

Фото: Гвинет Пэлтроу (GettyImages)

Гвинет надела к нежно-розовой юбке длинны миди блузу глубокого темно-синего цвета, с актуальными пышными рукавами, дополнив образ одним из трендов этого года — белой обувью.

Фото: Деми Мур (GettyImages)

Деми тоже выбрала юбку длинны миди, отдав предпочтение плиссе цвета электрик. К ней актриса выбрала объемный свитер молочного оттенка и черную обувь.

Образы звезд получили простыми, но достаточно эффектными.

Эль Макферсон появилась в черном тотал-луке: брюках клеш и блузке с широкими рукавами.

Напомним, Деми Мур продемонстрировала идеальный офисный лук, на красной дорожке кинофестиваля "Сандэнс". Доказав, что в деловом образе даже на торжественном мероприятии можно выглядеть достойно.

А еще совсем недавно поступили новости от еще одной мировой знаменитости — актрисы Дженнифер Лопес, которая призналась, что ответила согласием на предложение руки и сердца от своего жениха Алекса Родригеса.

Кроме того, не остался без внимания интригующий образ актрисы Ирины Шейк, которая провела фотесессию в пикантных бюстье.