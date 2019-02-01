ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ділова Демі Мур: ідеальний офісний look від голлівудської актриси

Lite » Мода 01.02.2019 - 09:15
Ділова Демі Мур: ідеальний офісний look від голлівудської актриси
Фото: Демі Мур (instagram.com/demimooreofficial)

Зірка показала, що на червоній доріжці можна шикарно виглядати не тільки в сукні

Образ, в якому з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю "Санденс", голлівудська зірка Демі Мур, здивував шанувальників і переконав, що на червону доріжку можна собі дозволити одягти діловий одяг і залишатися при цьому дуже святковою і елегантною.


Це не перший образ Демі, який високо оцінили шанувальники, на цьому ж фестивалі вона з'являлася вже  образі, що запамятовується, який взяли на замітку багато модниць — в ніжному рожевому пальто, ультрасиньому светрі і широких штанах у синьо-жовту клітинку.

Ділова Демі Мур: ідеальний офісний look від голлівудської актриси

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

В цей раз на Демі була біла сукня-сорочка асиметричного крою та комбіноване сіре пальто в клітинку, з рукавами з твіду. Демі доповнила образ сірими колготками і гостроносими черевиками на шнурівці з невеликою платформою, а в якості аксесуара взяла маленький чорний клатч. Довге волосся вона вирішила розпустити.

Ділова Демі Мур: ідеальний офісний look від голлівудської актриси

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

У зірки вийшов прекрасний модний образ, який так і хочеться повторити.
Нагадаємо, що голлівудська актриса Дженніфер Лопес запустила челлендж серед зірок, вона запропонувала відмовитися від цукру і вуглеводів на 10 днів і вже показала перші результати.

А особистий тренер Марго Роббі розповів, якийсь нездоровий спосіб він використовує для роботи зі своїми зірковими клієнтами.

Крім того, стало відомо, що 49-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон нарешті вирішила стати мамою, але самостійно народжувати дитину вона не планує.

Видео: 10 найкрасивіших актрис Голлівуда (Відео РБК-Україна)

"Привіт від Вільяма": голлівудську актрису переплутали з Кейт Міддлтон Бріжит Макрон прийшла в єгипетський храм в неналежному вбранні: мережа обурена
Новини України актрисастильмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся