GUCCI і Baginskiy: вибираємо найкращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку

Вибрати буде не так і просто - кожен образ обіграний по-своєму цікаво

Надя Дорофеева отличается своим безупречным чувством стиля. Певица отслеживает модные тренды и умело следует им. А недавно, стильная Дорофеева даже посетила Неделю моды в Нью-Йорке, побывала там на нескольких показах и, конечно же, не упустила возможность побаловать поклонников очень модными образами.

LITE предлагает вспомнить самые интересные луки Дорофеевой и выбрать лучший, по вашему мнению.

№1 Привет, Нью-Йорке

Первый образ Нади Дорофеевой в Нью-Йорке, когда певица знакомилась с городом. Для прогулки Надя выбрала пуховую оверсайз-курточку, джинсы варенки, синий свитер и массивные кроссовки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№2 В кепи от Ruslan Baginskiy и пиджаке оригинального кроя JEAN GRITSFELDT

В таком оригинальном образе Надя появилась на одном из показов Недели моды в Нью-Йорке, во время своих первых посещений (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№3 В диско-штанах Maison Margiela и плаще LITKOVSKAYA

Этот образ – один из фаворитов среди поклонников Дорофеевой. Получился очень яркий и необычный fashion-look. Кроме того, на самом фото Надя искренняя и настоящая (фото: фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№4 В джинсовых штанах-клеш Ksenia Schnaider и повязке Gucci

Еще один ультрастильный образ Дорофеевой, скомбинированный из нарядов как украинских, так и зарубежных дизайнеров (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№5 "Прощальный" образ

А вот в таком тинейджерском луке Дорофеева попрощалась с Неделей моды в Нью-Йорке до следующих встреч. Леггинсы, черная курточка, растянутый свитшот с карманами – все "по-домашнему" просто, но стильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Итак, выбираем лучший, по вашему мнению, образ:

Напомним, ранее муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес повеселил сеть, составив топ "гениальных" подарков ко Дню Влюбленных. При этом до этого измученный Дантес пожаловался на Надю Дорофееву.

Также напомним, что стильная Дорофеева на Неделе моды в Нью-Йорке вызвала фурор в сети, когда поклонники вновь "приписали" Наде беременность.