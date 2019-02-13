GUCCI і Baginskiy: вибираємо найкращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вибрати буде не так і просто - кожен образ обіграний по-своєму цікаво

Надя Дорофєєва відрізняється своїм бездоганним відчуттям стилю. Співачка відстежує модні тренди і вміло слідує їм. А нещодавно, стильна Дорофєєва навіть відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку, побувала там на кількох показах і, звичайно ж, не упустила можливість потішити шанувальників дуже модними образами.

LITE пропонує згадати найцікавіші луки Дорофєєвої та вибрати найкращий, на вашу думку.

№1 Привіт, Нью-Йорку

Перший образ Наді Дорофєєвої в Нью-Йорку, коли співачка знайомилася з містом. Для прогулянки Надя вибрала пухову оверсайз-курточку, джинси-варенки, синій светр і масивні кросівки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№2 В кепі від Ruslan Baginskiy і піджаку оригінального крою JEAN GRITSFELDT

В такому оригінальному образі Надя з'явилася на одному з показів Тижня моди в Нью-Йорку, під час своїх перших відвідин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№3 В диско-штанях Maison Margiela і плащі LITKOVSKAYA

Цей образ – один з фаворитів серед шанувальників Дорофєєвої. Вийшов дуже яскравий і незвичайний fashion-look. Крім того, на самому фото Надя щира і справжня (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№4 В джинсових штанях-кльош Ksenia Schnaider і пов'язці Gucci

Ще один ультрастильний образ Дорофєєвої, скомбінований з нарядів як українських, так і зарубіжних дизайнерів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

№5 "Прощальний" образ

А от в такому тінейджерському луці Дорофєєва попрощалася з Тижнем моди в Нью-Йорку до наступних зустрічей. Легінси, чорна курточка, розтягнутий світшот з кишенями – все "по-домашньому" просто, але стильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отже, вибираємо кращий, на вашу думку, образ:

Нагадаємо, раніше чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес повеселив мережу, склавши топ "геніальних" подарунків до Дня Закоханих. При цьому до цього змучений Дантес поскаржився на Надю Дорофєєву.

Також нагадаємо, що стильна Дорофєєва на Тижні моди в Нью-Йорку викликала фурор в мережі, коли шанувальники знову "приписали" Наді вагітність.