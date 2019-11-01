Гаряче! Напівоголена Ріанна показала спокусливе тіло в нижній білизні

Ріанна в останні роки все більше часу присвячує музиці, а бізнесу. Зірка успішно поєднує відразу кілька напрямків виробництва, включаючи виготовлення нижньої білизни Savage X Fenty. Тут вона виступає як одним з дизайнерів, активно беручи участь у розробці речей, так і моделлю.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)

Гаряча барбадоська красуня, що володіє видатними зовнішніми даними, часто демонструє новинки на собі. Кілька годин тому вона виставила нове «гаряче» фото. Співачка лежить на рожевому дизайнерському дивані, надівши звабливу білизну власної марки і колготки з написом Savage X Fenty. Доповнюють образ туфлі на високих підборах, кольє, підвіски і сережки з великими каменями, яскравий макіяж, а також висока укладка.

Ріанна часто рекламує свою білизну сама (фото: instagram.com/badgalriri)

Кадри вийшли розкішними і стильними, а золотистий фон і метафан, розкиданий по кімнаті, тільки додав урочистості посту. У короткому підпису Ріанна розповіла, що готова представити шанувальникам нові моделі, розроблені у співпраці з її стилістом.

Свій бренд Fenty вона зуміла прорекламувати і з допомогою культового журналу Vogue, нову обкладинку якого прикрасила недавно. Співачка для зйомки підібрала образи своєї марки, які склали довгі сукні зі шлейфом, незвичайними елементами і оборками.

Ріанна з малюком (фото: instagram.com/badgalriri)

Крім жарких кадрів, Ріанна любить показати і щось зворушливе. Приміром, нещодавно вона запостила фото з новонародженою дитиною. У підписі вона повідомила, що малюк з'явився на світ у родині її помічниці – Дженніфер Росалес, а вона сама стала щасливою тіткою.