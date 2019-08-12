Гаряче! Наомі Кемпбелл і Белла Хадід запалюють у відвертій зйомці для відомого бренду

Белла Хадід, Наомі Кемпбелл, американський діджей і музичний продюсер Diplo та ще кілька зірок стали головними героями нового ролика #MYCALVINS. Яскравий, сексуальний і провокаційний, він створений у дусі знаменитого бренду і вже встиг просто підірвати мережу. Зрозуміло, першими відео поділилися всі учасники і сам Calvin Klein.

Воно включає в себе нарізку коротких епізодів зі звичайного життя: моделі з'являються будинку, в спортзалі, красуються перед дзеркалами, танцюють і просто "дуріють" перед камерою. Примірявши при цьому різні комплекти з нової колекції, звичайно.

Нова рекламна кампанія Calvin Klein (фото: instagram.com/naomi)

Але Наомі і Беллі, звичайно ж, вдалося прикувати до себе увагу завдяки красі і привабливості. Обидві супермоделі демонструють стильні комплекти нижньої білизни, а заодно і свої бездоганні фігури. І потрібно визнати, виглядає 49-річна Наомі нітрохи не гірше 22-річної Белли. Чорна пантера в короткому ролику встигла похвалитися довгими стрункими ногами, накачаними м'язами преса і спокусливими формами.

Наомі у свої 49 років може дати фору юним моделям (фото: instagram.com/naomi)

До речі, Наомі в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що не завжди була задоволена своєю зовнішністю, а в юності дуже страждала від глузувань однолітків. "Мені знадобилося дуже багато часу, щоб прийняти своє тіло і відчути себе в ньому комфортно", – розповіла вона британському Vogue. Модель поділилася секретом, що цьому сприяли заняття танцями, а також і спортом.

Наомі з роками стала спокійнішою і щасливішою (фото: instagram.com/naomi)

Судячи з її Instagram і YouTube-каналу, вона до цих пір використовуює ці прийоми для відточування не тільки досконалого тіла, але й позитивного сприйняття світу. Хоча сама вона зізналася, що з роками навчилася ще одному важливому вмінню – відпочивати. Це зробило її набагато більш щасливою і гармонійною.

Белла Хадід на відпочинку (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла також виглядає стрункою і підтягнутою. Як відомо, вона не велика шанувальниця спортзалів, але над своєю формою трудиться наполегливо і регулярно. Юна співачка написала під роликом, що просто в захваті від цієї роботи і вдячна всім, хто її створив.