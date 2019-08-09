Гаряче! "Ангели" Victoria's Secret Грейс Елізабет і Барбара Палвін засипали мережу кадрами у спокусливій білизні

Грейс Елізабет отримала титул "ангела" Victoria's Secret навесні цього року. Разом з нею до лав "ангелів" примкнули Барбара Палвін, Алексіна Грем і Леомі Андерсон. На жаль, чреез політику марки і фінансових труднощів дівчатам цієї осені не доведеться блищати в знаменитому шоу – як відомо, його скасували. Тим не менш, марка намагається не розчарувати шанувальників, презентувавши нові колекції в строк.

Дизайнери робили ставку на чуттєвість (відео: instagram.com/victoriassecret)

Нова – осіння – лінія стане справжнім сюрпризом для прихильниць по всьому світу. Дизайнери постаралися зробити її максимально привабливою і чуттєвою, також зробивши упор на натуральності тканин і особливому дизайні.

Нова колекція макисмально спокуслива (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Кілька годин тому на сторінці бренду в Instagram з'явився анонс осінньої колекції. "Зустрічайте нашу найчуттєвішу колекцію за останні роки, доступну в магазинах онлайн сьогодні". У ролику знялися головні зірки марки: вже згадана Грейс Елізабет, Кендіс Свейнпол, Тейлор Хілл, Сара Сампайо та інші. Шанувальники засипали ролик радісними коментарями. "Я вже не можу дочекатися!", "Я чекала цього весь рік!..", – пишуть вони.

Марка не збирається здавати позицій (фото: instagram.com/victoriassecret)

Грейс Елізабет також не змогла втриматися від захоплень, вона запостила у себе на сторінці фото в комплекті з нової колекції і написала: "@victoriassecret тільки що запустили свою саму сексуальну колекцію! Так щаслива, що сьогодні в 6 вечора в Нью-Йорку відкрилася виставка з колекцією The Fall...". Дівчина стоїть впівоберта до камери, демонструючи спокусливі вигини своєї бездоганної фігури. Для образу їй зробили стильну укладку в дусі всіх "ангелів" і легкий макіяж.

Елізабет на презентації колекції (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Пізніше вона показала кадри з презентації. Вона з'явилася перед камерами в білизні з нової колекції, а також стильному світлому брючному костюмі.

Барбара Палвін готова представити нову лінію (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара Палвін також опублікувала кілька кадрів в спокусливому вигляді, зазначивши Victoria's Secret. Вона вирушила представляти нову колекцію в Майамі.