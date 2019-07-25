Гарячий "янгол": модель Victoria's Secret спокушає розкішною фігурою

Алексіна Грем – британська модель, яка приєдналася до клану "ангелів" знаменитого білизняного бренду в березні. До цього вона брала участь в показі Victoria's Secret в Шанхаї, але офіційний титул і всі привілеї отримала лише в цьому році. З тих пір вона почала активно готуватися до нового шоу від гіганта індустрії, дата якого за традицією тримається в секреті. Також бере участь у фотосесіях популярної марки. І звичайно ж, знаходить час на те, щоб розбурхувати мережу відвертими постами. Так, на своїй сторінці в Instagram рудоволоса красуня постійно публікує "гарячі" пости, де показує бездоганне тіло і апетитні форми.

Кілька годин 29-річна модель опублікувала також "гаряче" відео, яке створив російський режисер Руслан Пелих. На ньому вона позує в сексуальній білизні, сорочках на голе тіло, а також абсолютно голою. Короткий ролик суцільно складається з "постільних сцен" з участю знаменитої моделі, її еротичних танців і спокусливих поз на підлозі. "Працювати з тобою – одне задоволення!", – написала Алексіна.

Дівчина не упускає випадку "блиснути" формами (фото: instagram.com/alexinagraham)

Не упускає нагоди Грем викласти і оголені кадри зі своїх модельних буднів. Якщо вона в Майамі, намагається показати фото з пляжу. Якщо в Мілані по роботі, то з готелю. Головні особливості таких постів: максимум "гарячих" деталей. Не забуває вона попутно демонструвати нові купальники та білизну із колекцій Victoria's Secret.

Модель в Лондоні (фото: instagram.com/alexinagraham)

До речі, зараз дівчина знаходиться в Лондоні, куди вирушила на захід Fashion freak show від Jean Paul Gaultier. Алексіна показала свій наряд для вечора: топ в жовту клітку, який відмінно гармонує з кольором її волосся, чорні широкі шорти і туфлі на шпильці. В підписі красуня повідомила, що одягнена з голови до ніг у речі від цього французького модельєра. Ще один стильний наряд вона приміряла кілька годин тому. Яскраво-рожеві піджак і шорти від демократичного бренду River Island, білий топ і ботильйони від Acne Studios підкреслили молодість і свіжість своєї власниці. Втім, сама Алексіна поджаловалась на нестерпну спеку.