Гаряча пора: топ-3 бездоганних літніх образів від Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо за свою тривалу кар'єру моделі встигла продемонструвати речі всіх світових дизайнерів. А ще – перейняти у кращих майстрів фешн-індустрії масу корисних навичок і стильних прийомів. Свої таланти знаменита красуня втілює в власної марки пляжного одягу GAL Floripa, а також у своєму мікро-блозі. Тут любителька пляжних тусовок і фестивалів регулярно викладає стильні образи, які будуть незамінні влітку. Надихаємося!

Алессандра – майстер стильних пляжних образів (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ставка на білий

Алессандра знає, що цей відтінок ідеально гармонує з її засмаглою шкірою, робить образ легким і повітряним... І взагалі – в ньому не жарко, а виглядає він завжди урочисто і яскраво. Тому в її гардеробі маса білих речей. Можна спробувати розбавити образ однією білою деталлю або зробити ставку на total white – в будь-якому випадку ви будете у виграші. Шукаємо ідеї у Алессандри.

Білий – найкращий відтінок для жаркого літа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сама жіночність

Довгі летючі сукні, сарафани та спідниці – те, що потрібно, коли намічається романтична зустріч, прогулянка або просто хочеться зробити образ максимально жіночним. Тим більше такий варіант один із найпопулярніших цього літа. Алессандра любить обіграти його з допомогою незвичайних аксесуарів, оригінальних зачісок і яскравого макіяжу. Перед такою дівчиною точно ніхто не встоїть!

Довгий сарафан і легка сукня – незамінна річ у гардеробі кожної дівчини (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Хто любить погарячіше

Зухвале міні – ще один улюблений прийом сексуальної красуні. Алессандра обожнює шорти ультракороткій довжини, спідниці та комбінезони. До речі, з допомогою таких речей колишній "ангел" Victoria's Secret і мама двох дітей не тільки демонструє бездоганну фігуру, але і надихає майже 10-мільйонну армію передплатників наслідувати її приклад. А ще це зручно, а у випадку з шортами – практично. До того ж, за словами моделі, більшу частину часу вона проводить на пляжі, а значить, кращого луку й не придумаєш.

Міні – чудовий спосіб підкреслити бездоганну фігуру моделі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)