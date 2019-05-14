Блакитна мрія: Вінні Харлоу показала струнке тіло в оригінальному бікіні

Вінні Харлоу володіє незвичайною зовнішністю, бездоганною фігурою і особливим магнетизмом – не дивно, що на її рахунку – маса різних фотосесій і проектів. І зйомки в нижній білизні і купальниках вже стали її візитною карткою. Кілька годин тому вона представила нову серію чуттєвих знімків. Дівчина позує в Маямі на тлі океану в блакитному купальнику, зверху на який надітий такого ж відтінку топ з рукавами. Доповнюють образ довге золотаве волосся, укладене в легку хвилю, і макіяж в натуральних тонах.

Вінні Харлоу в новій зйомці (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такий літній пляжний лук неймовірно вразив шанувальників Вінні, які почали бурхливо коментувати її фото.

"Ти така гарна в синьому"

"Цей колір волосся на вас, хоча!"

"Бомба"

"Оглушлива"

"Чудова"

"Ідеальна!"

"Це твій колір, дитинко"

"Ти чудова"

"Божественно красива"

"Прекрасна леді"

"Бомба"

"Блакитний ангел"

"Ця дівчина така гаряча!"

"Ти виглядаєш чудово, ніколи не дозволяй нікому говорити по-іншому"

Не залишилися осторонь і колеги красуні по подіуму "Я думала, що це справжня Барбі!", – написала під фото супермодель Белла Хадід.

Модель любить мінятися (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, Вінні – велика любителька експериментів із зачісками – вже заплутала шанувальників, з'являючись з різними відтінками й зачісках. На недавньому Met Gala вона була з коротким блондом, на останніх фото в Instagram – з довгими чорними кучерями, а на фестивалі у квітні вона і зовсім приміряла яскраво-рожевий відтінок. Вона сама не раз зізнавалася, що із задоволенням носила його і далі, якби не модельна кар'єра.

Вінні обожнює надихати прихильників і вільно виражати себе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Треба зауважити, що відверті пози і найсміливіші витівки Вінні люблять не всі її прихильники. Так, на вечірці після Балу Інституту костюма Харлоу розіграла цілий перформенс – вона виконала запальний танець в леопардовому комбінезоні, який багато фоловерів відзначили як "неприємний" і "огидний". Втім, сама модель не реагує на подібні висловлювання – вона звикла відстоювати свої кордони і давно перестала звертати увагу на чужу думку.