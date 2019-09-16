У голій сукні: 49-річна Наомі Кемпбелл показала розкішне тіло в прозорому вбранні

Наомі Кемпбелл знову довела, що може легко скласти конкуренцію молодим моделям. На благодійну вечірку Fashion For Relief Charity Party, яка відбулася днями в рамках лондонського Тижня моди, вона прийшла у відвертому вбранні.

Наомі в "голій" сукні (фото: instagram.com/naomi)

Шифонова чорне плаття від французького модного будинку Thierry Mugler практично повністю складалося з прозорого шифону, невеликі вставки тканини у формі боді з бісеру лише злегка прикривали тіло. Наомі одягла його без нижньої білизни, тим самим зробивши образ ще більш сексуальним. Доповнили його туфлі на високих підборах, срібні браслети і намиста, а також золотисті підвіски. Зачіску їй зробили високу, з пишними локонами. А макіяж – з акцентом на виразні очі і губи.

Ще один ефектний вихід Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Свій ефектний вихід вона поспішила продемонструвати в особистому мікроблозі в Instagram. Фото набрали рекордну кількість лайків та коментарів.

Пізніше вона взяла участь у показі Jean Paul Gaultier Haute Couture і пройшлася по подіуму в ще одному чудовому вбранні. Довга сукня із жовто-зеленою аплікацією, що повторює форму тіла, і рукавами, покритими рядами різнокольорових пір'я, які нагадували крила екзотичної птиці, доповнили босоніжки з обробкою з пір'я. Виглядала 49-річна супермодель просто розкішно!

Fashion For Relief Charity Party (фото: instagram.com/naomi)

До речі, Fashion For Relief Charity Party – проект, організований самою моделлю, і йому в цьому році виповнилося 14 років.

"Я не можу повірити, що #FashionForRelief вже 14 років. Я щиро вдячна всім, хто брав участь у цьому поході зі мною, воно було абсолютно особливим... І я не можу дочекатися, щоб завтра ввечері принести @fashion4relief додому в Лондон! Я буду в прямому ефірі транслювати шоу на своєму каналі YouTube в 9 вечора за Гринвічем, так що налаштуйтеся, щоб подивитися, як все хвилювання відбувається наживо!", – написала наомі напередодні вечора.