Гола спина і сексуальний погляд: Ірина Шейк засліпила відео з Оскар 2019

Ірина Шекй розкрила секрети створення образу на Оскар 2019

Волна бьюти-новостей с красной дорожки церемонии Оскара 2019 не утихает. Знаменитости продолжают выкладывать в сеть многочисленные снимки с мероприятия, подробности создания образов и их детали, провоцируя все новые и новые темы для обсуждения.

Так, Ирина Шейк опубликовала у себя на странице видео, где она демонстрирует свой лук перед выходом на красную дорожку. В коротком ролике Ирина кокетливо кружится перед камерой, показывая роскошное платье с открытой спиной, макияж и, конечно же, новую стильную стрижку. На ролике она отметила и поблагодарила всю команду, которая работала над образом. И в первую очередь, Гарри Джоша (Harry Josh) – стилиста-парикмахера, автора ее новой стрижки.

"Гарри, спасибо тебе за твое невероятное видение. Также спасибо всей команде", – написала она под видео.

Ирина Шейк красуется новой прической для церемонии Оскар 2019 (видео: instagram.com/irinashayk)

Это же видео выложил у себя на странице и сам стилист, выразив свой восторг от внешнего вида супермодели: "Она просто мечта! Невероятно красивая Ирина официально готова к выходу…".

Над ее макияжем в нежных натуральных оттенках работала визажистка Татьяна Макарова.

Восхитительная Ирина Шейк (скриншот: instagram.com/jacobrozenberg)

Напомним, Ирина пришла на церемонию в роскошном черном платье в пол от Burberry, чтобы поддержать своего возлюбленного и отца ребенка Брэдли Купера. В этом году он был настоящим триумфатором Оскара. Фильм "Звезда родилась", где он выступил продюсером и режиссером, был номинирован в 8-ми категориях. Правда, взял только одну статуэтку – за лучшую песню.

Также отметим, что после красной дорожки и официальной церемонии прошло еще одно не менее значимое мероприятие — вечеринка Vanity Fair Oscars Party. Специально для этой тусовки звезды подбирают наряд отдельно. И одной из безоговорочных звезд стала Дженнифер Лопес в роскошном платье Zuhair Murad.