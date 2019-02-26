Гола спина і сексуальний погляд: Ірина Шейк засліпила відео з Оскар 2019

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)

Ірина Шекй розкрила секрети створення образу на Оскар 2019

Хвиля б'юті-новин з червоної доріжки церемонії Оскара 2019 не вщухає. Знаменитості продовжують викладати в мережу численні знімки з заходу, подробиці створення образів та їх деталі, провокуючи все нові й нові теми для обговорення.

Так, Ірина Шейк опублікувала у себе на сторінці відео, де вона демонструє свій лук перед виходом на червону доріжку. У короткому ролику Ірина кокетливо крутиться перед камерою, показуючи розкішне плаття з відкритою спиною, макіяж і, звичайно ж, нову стильну стрижку. На ролику вона зазначила та подякувала всю команду, яка працювала над образом. І в першу чергу, Гаррі Джоша (Harry Josh) – стиліста-перукаря, автора її нової стрижки.

"Гаррі, дякую тобі за твоє неймовірне бачення. Також спасибі всій команді", – написала вона під відео.

Ірина Шейк красується новою зачіскою для церемонії Оскар 2019 (відео: instagram.com/irinashayk)

Це ж відео виклав у себе на сторінці і сам стиліст, висловивши своє захоплення від зовнішнього вигляду супермоделі: "Вона просто мрія! Неймовірно красива Ірина офіційно готова до виходу...".

Над її макіяжем в ніжних натуральних відтінках працювала візажистка Тетяна Макарова.

Чудова Ірина Шейк (скріншот: instagram.com/jacobrozenberg)

Нагадаємо, Ірина прийшла на церемонію в розкішній чорній сукні від Burberry, щоб підтримати свого коханого та батька дитини Бредлі Купера. У цьому році він був справжнім тріумфатором Оскара. Фільм "Зірка народилася", де він виступив продюсером і режисером, був номінований в 8-ми категоріях. Правда, узяв тільки одну статуетку за кращу пісню.

Також відзначимо, що після червоної доріжки і офіційної церемонії пройшов ще один не менш значущий захід — вечірка Vanity Fair Oscars Party. Спеціально для цієї тусовки зірки підбирають вбрання окремо. І однією з беззаперечних зірок стала Дженніфер Лопес у розкішній сукні Zuhair Murad.