Очей не відвести: Єва Лонгорія захопила ідеальним тілом в сріблястому платті

Єва Лонгорія стала гостею гала-вечора від Global Gift Foundation. Ця організація займається питаннями дітей, жінок та сімей, що потребують допомоги. Знаменита актриса і затятий борець за справедливість співпрацює з компанією вже кілька років. В цьому році свято відбулося в Дубаї, куди напередодні вирушила Єва.

Єва підкорила всіх новим образом (фото: instagram.com/evalongoria)

Для виходу в світ спекотна 44-річна красуня вибрала сріблясту сукню від Rami Al Ali – дизайнера з Дубая. Розшите камінням та блискітками, з мереживом по краю і оригінальним корсетом, плаття підкреслило досконале тіло Лонгорії, прикувавши до неї погляди всіх присутніх. "Велике спасибі дизайнеру з Дубая @ramialaliofficial ... Це плаття – просто рай!", – не стрималася сама Єва. Доповнили його кольє з дорогоцінними каменями, тонкий браслет і дрібні сережки. А завершили бездоганний з ніг до голови образ чуттєвий макіяж і волосся, укладене м'якими хвилями.

Єва з Моною і Худою Каттан (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва опублікувала масу фото з заходу, подякувавши організаторам та привітавши володарів премії, однієї з них стала близька подруга Єви Мона Катан. "Вітаю цю прекрасну жінку @monakattan з її Премією за розширення прав і можливостей жінок. Вона одна із найбільш добрих людей, яких я знаю, і завжди готова допомагати іншим. Вона дала мені багато відмінних рад в бізнесі і в житті. Я люблю тебе, Мона! Дякую за співпрацю з нами в Дубаї! Люблю".

"О, що за ніч! Спасибі цій непересічній людині за те, що вона завжди так прихильна і має велике серце, щоб допомагати іншим! Я люблю тебе, Худі!", – вона написала під фото з Худий Каттан – іраксько-американської візажисткою, б'юті-блогером і засновницею косметичної компанії Huda Beauty.