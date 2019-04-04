На тлі колосків і маків: стильна Джамала умилила шанувальників "теплим" фото

Джамала продовжує ділитися з шанувальниками своїми новими творчими звершеннями. При цьому, звичайно ж, співачка не забуває і про стиль. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала дійсно дуже яскравий знімок, на якому позує в трендовому образі цієї весни. На Джамалі – монохромне бежеве пальто довжини міді, широкі штани-плісе з завищеною талією, біла блузка з об'ємними рукавами, а також черевики на платформі.

Примітний також фон, на якому позує виконавиця. Це плиточнео панно "в народному стилі": з колосками, польовими квітами, україночками.

До речі, фото було зроблено в київському державному будинку художника і технічної творчості. Тут Джамала провела важливу зустріч – репетицію з оркестром НАОНІ. 12 квітня у них буде концерт в Оперному театрі і спеціальною гостею вечора буде саме Джамала.

"Репетиція з НАОНІ проходила в «Будинку художньої та технічної творчості». Будівля прикрашена неймовірними мозаїками, які створили архітектор Олександр Думчев та художниця Ольга Рапай. Ця краса вже створила піднесений настрій", - пише Джамала.

Стильна Джамала

До речі, з такого важливого приводу раніше Джамала опублікувала архівне відое свого першого виступу на одній сцені з оркестром народних інструментом. Тоді співачка була ще 18-річною студенткою. Більш того, на Джамалі бачимо справжній гуцульський костюм.

Шанувальники Джамали поспішили залишити перші відгуки під її знімком:

"Дуже тепле та світле фото"

"Дуже раді за вас"

"Шалено красива"

"Фото – вогоднь"

Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала шанувальником новим кліпом. При цьому фанати вже здогадалися, про яку саме пісню йдеться.

Також співачка показувала яскраві кадри з нової фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.