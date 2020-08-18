Фітнес-мотивація: Ізабель Гулар захопила ідеальним тілом у вбранні з трендовим принтом

Ізабель Гулар – одна з найбільш знаменитих бразильських моделей сучасності, відома в першу чергу як «ангел» Victoria's Secret. Але в мережі вона придбала популярність як справжній фітнес-мотиватор. Дивлячись на досконале тіло 35-річної знаменитості, кожна фанатка мріє про таку ж струнку фігуру і накачаний торс. Ізабель викладає в мережу численні ролики, на яких показує, як займається. Не менш часто вона демонструє і результат своїх тренувань – бездоганні форми, залізний прес, спокусливі сідниці і точені ноги.

Ізабель мотивувала фанатів ідеальною фігурою (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Одне з останніх фото в блозі знаменитої красуні саме таке – Ізабель позує в костюмі спортивного крою, зшитому з м'якої тканини. Короткий топ і широкі штани на гумці, що звужуються донизу, відрізняє головна родзинка – трендовий принт тай-дай. Щоб додати вбранню гарячу нотку, Ізабель одягла під костюм купальник з в'язаною кольоровою окантовкою. Свій плоский животик Гулар прикрасила і тонким золотистим ланцюжком. На шию дівчина одягла ланцюжок з великим кулоном, а на руки – металеві браслети.

Стильний літній аутфіт доповнили білі кеди, які дівчина носить з високими шкарпетками. а також вузькі сонцезахисні окуляри. Своє розкішне волосся зірка виклала легкою пляжною хвилею і перекинула на одну сторону. Вийшло стильно і спокусливо. «Будь енергією, яку ти хочеш отримати...», – додала вона надихаючий підпис.

Вбрання захопило фанатів (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Шанувальники почали хвалити дівчину, називаючи її справжнім фітнес-гуру. Багато хто подякував Ізабель за те, що вона нагадує про необхідність піклуватися про себе. Не менше з них поцікавилися, звідки такі незвичайні речі. Костюм та бікіні Гулар висловили бажання придбати маса прихильниць знаменитої моделі. Не дивно – на досконалій фігурі Ізабель все виглядає просто чудово.