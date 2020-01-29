Фігура-мрії: Кейт Міддлтон ефектно підкреслила форми брюками-скінні

Кейт Міддлтон приємно дивує своєю активністю та енергійністю. Не дарма герцогиня Кембриджська взяла собі новорічну перерву з сім'єю. За тиждень Кейт встигла зробити п'ять офіційних виходів! Це ледь не рекорд для членів королівської сім'ї. А все через запуск нового масштабного соціального проекту дружини принца Вільяма - 5BigQuestions. В рамках проекту герцогиня Кетрін намагається підняти важливість правильного виховання дітей в віці до 5 років. Так як дослідження доводять, що саме з самого народження і до 5 років формується база майбутньої соціальної поведінки людини. З метою реалізації програми Міддлтон колесить по всій Великобританії, заїжджаючи навіть в самі маленькі міста. Де відвідує дитячі будинки, лікарні, навчальні заклади. Спілкується з батьками і їх дітьми, вихователями та соцпрацівниками... Загалом, будні монаршої сім'ї починають поступово налагоджуватися після скандалу зі зреченням Меган Маркл і принца Гаррі.

Тепер на перший план нарешті вийшла і 38-річна герцогиня Кембриджська. Сьогодні, 29 січня вона відвідала дошкільний заклад Stockwell Gardens в Лондоні. Знову-таки, в рамках програми 5BigQuestions.

Кейт Міддлтон з працівниками школи Stockwell Gardens в Лондоні

Для чергового виходу Кейт вибрала повсякденний образ. Звичайно ж, з вкрапленням елегантності. Перед камерами дружина принца Вільяма з'явилася в класичному кашеміровому пальто кольору морської хвилі. Базовий образ складається з білосніжної трикотажної блузи з орнаментом під горло, а також чорних вузьких штанів. В черговий раз Міддлтон вміло підкреслила струнку фігуру. Стильний образ герцогині доповнюють замшеві ботильйони на стійкому каблуці.

І до речі, якщо раніше в мережі піднялася галас з приводу появи герцогині Кетрін на публіці без обручки від принца Вільяма, то на цей раз шанувальники пари можуть бути спокійні. Унікальне кільце з особистої колекції принцеси Діани красувалося на пальчику герцогині.

Прес-служба Кенсінгтонського палацу опублікувала чимало фото, на яких Міддлтон мило грає з дітьми. Допомагає їм готувати і т. д. Вкотре герцогиня Кембриджська показала, як сильно вона любить дітей!

Фото в матеріалі: twitter.com/kensingtonroyal