Фігура мрії: Брітні Спірс захопила струнким тілом в міні-сукні з відвертим декольте

Брітні Спірс підготувала нове відео, яке призвело фанатів у захват. Співачка змонтувала ролик, примірявши відразу кілька образів. Перший – світло-зелена міні-сукня з великим декольте, яка підкреслила її струнку фігуру і апетитні груди. Другий – біле мереживне плаття з високим коміром, що також облягає по всій фігурі. Третій лук склав чорний піджак з мереживним шлейфом. Його вона одягла на голе тіло, тим самим зробивши лук ще більш спокусливим. Усі три образи вона демонструє, дефілюючи по порожній білій кімнаті. Зачіску і макіяж Брітні зробила досить акуратними і стильними. А аутфіти доповнила босоніжками на стійкому каблуці.

Брітні Спірс любить вбиратися (відео: instagram.com/britneyspears)

«Я допомагала написати цю пісню... «Just Like Me» – моя улюблена пісня з Glory, і я хотіла виразити їй трохи любові!!!!!! P. S. Дизайнер @alexandermcqueen подарував мені чорний довгий мереживний піджак.... Це так дійсно круто... Дякую! Psssss я знімала це дві ночі тому», – написала Спірс під роликом, позначивши авторство однієї з речей.

Шанувальники, як зазвичай, просто засипали зірку приємними словами. В коментарях вони згадали як таланти популярної співачки, так і її стрункість і красу. «Абсолютно прекрасна», «Королева», «Худенька», «Ти виглядаєш приголомшливо, Брітні!», «Брітні фешн вік», «Найкращий інста-аккаунт на землі», «Вау, ти виглядаєш неймовірно»...

... і танцювати (відео: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, раніше співачка показала образ, який був не настільки популярний у її послідовувачів. Співачка одягла яскраво-жовту блузу в білий горох зі спущеною лінією плечей, рукавами-ліхтарикам і мінімальної довжини. В доповнення до неї вона підібрала шорти з низькою посадкою – такі ж дівчина носила на піку популярності в 90-х. Доповнили вбрання чокер, намисто, а також високий хвіст. Фанати обурилися, написавши, що Спірс одягається так, наче на дворі все ще 90-і. На їхню думку, Спірс давно слід вибрати щось більш актуальне.