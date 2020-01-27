Єва Лонгорія показала, як без шкоди стилю носити "бабусин" светр

Єва Лонгорія – улюблена персона світських хронік і модних порталів. Що зовсім не дивно. Актриса володіє яскравими зовнішніми даними, а до того ж уміє підкреслити їх трендовими речами. Виглядає вона завжди настільки спокусливо і стильно, що викликає бурю позитивних коментарів у мережі і бажання всіх шанувальників терміново повторити образ.

У минулі вихідні Єва відвідала фестиваль Sundance – найбільший американський фестиваль незалежного кіно. На цю подію Лонгорія виступила також спікером. Актриса красувалася на червоній доріжці в нових незвичайних образах – замість вечірніх суконь вона обрала затишні костюми.

Сірий дуже до лиця Єві! (фото: instagram.com/evalongori)

Перший образ склав темно-сірий костюм від Вікторії Бекхем. Брюки зі стрілками і широким ременем, а також сірий світшот з високим горлом і логотипом бренду. "Маленький VVB ніколи нікому не зашкодить", – пожартувала знаменитість в своєму мікроблозі.

Об'ємний светр виглядає дуже стильно (фото: instagram.com/evalongori)

Основу другого способу склала по-справжньому трендова річ кожного холодного сезону. Об'ємний светр крупної в'язки з високим горлом і широкими рукавами, наче з бабусиної скрині. Доповнили його широкі сірі штани в клітку. З аксесуарів Єва вибрала кільце з великим чорним каменем, а також дрібні сережки з діамантами. В макіяжі вона віддала перевагу коричнево-бежевим відтінкам. Нікуди не поділися її улюблені накладні вії, а також обожнюваний Євою чорний манікюр. Волосся їй випрямили і уклали на косий проділ.

"Дитинко, на вулиці холодно", – підписала Єва знімок. "Ти виглядаєш такою теплою і затишною", "Ти завжди виглядаєш так чудово і одягаєш прекрасні речі", "Ще одне прекрасне фото і залишайся в теплі" – відповіли їй фоловери.

Лонгорія вміє виглядати стильно за будь-яких обставин (фото: instagram.com/evalongori)

Нагадаємо, нещодавно Єва також показала стильний образ. 44-річна актриса красується в блискучих штанях і чорному гольфі, показуючи незвичайний варіант лука для ділової зустрічі. Беремо на замітку!