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"Це законно?" Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019

Lite » Мода 07.10.2019 - 09:47
"Це законно?" Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка буквально закидала мережу фото в спокусливому вбранні

Тіна Кароль регулярно своїх шанувальників з розуму, з'являючись на сторінках соцмережі в яскравих вбраннях і відвертих образах. Вони з нетерпінням чекають нових випусків проекту Танці з зірками 2019, щоб оцінити новий запаморочливий образ поп-діви. Так, під час сьомого прямого ефіру вона з'явилася перед глядачами в розкішному ансамблі від лондонського бренду David Koma з нової колекції осінь-зима 2019.

Співачка буквально закидала Instagram спокусливими фото в сексуальному комплекті – оригінальному "дзеркальному" топі, розшитому перлами, з баскою і спідниці-максі з пікантним високим розрізом до стегна. До речі, в аналогічному вбранні на одному зі світських заходів з'явилася і співачка Сіара.

&quot;Це законно?&quot; Тіна Кароль приголомшила розкішним декольте на Танцях з зірками 2019

Фото: співачка Сиара (instagram.com/davidkomalondon)

Тіна доповнила ансамбль класичними чорними туфлями на підборах. Її волосся було укладене в пишну зачіску з пружних голлівудських локонів. Виразний макіяж з акцентом на очі надав особливого магнетизму погляду поп-діви.

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в повний захват від фотосету зірка, тим більше раніше вона не публікувала знімки своїх образів в такій кількості.

  • Яка гарна
  • Супер!
  • Це взагалі законно?
  • Яка гарна, яка фігурка божественна, яка краса, солоденька Тіна
  • Дівчина, ви сліпучі!
  • Така прекрасна юна леді
  • Запаморочлива краса
  • Неперевершена красуня! Який коктейль краси, жіночності, великого розуму, таланту! Дівочий ідеал!
  • Пристрасна
  • Гаряча штучка ця Тіна Григорівна

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль підкорила блискучим оригінальним вбранням "камуфляжного" кольору, в якому виступила на концерті, присвяченому Дню вчителя.

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила розкішним луком у вечірньому вбранні на шостому ефірі Танців з зірками 2019.

Приголомшлива: Тіна Кароль розбурхала хвилюючим образом у "строгому" вбранні (фото) Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото
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