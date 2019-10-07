"Это законно?" Тина Кароль ошеломила роскошным декольте на Танцах со звездами 2019

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Певица буквально забросала сеть фото в соблазнительном наряде

Тина Кароль регулярно своим поклонников с ума, появляясь на страницах в соцсети в пикантных нарядах и откровенных образах. Они с нетерпением ждут новых выпусков проекта Танцы со звездами 2019, чтобы оценить новый умопомрачительный образ поп-дивы. Так, во время седьмого прямого эфира она появилась перед зрителями в роскошном ансамбле от лондонского бренда David Koma из новой коллекции осень-зима 2019.

Певица буквально забросала Instagram соблазнительными фото в сексуальном комплекте – оригинальном "зеркальном" топе, расшитом жемчугом, с баской и юбке-макси с пикантным высоким разрезом до бедра. Кстати, в аналогичном наряде на одном из светских мероприятий появилась и певица Сиара.

Фото: певица Сиара (instagram.com/davidkomalondon)

Тина дополнила ансамбль черными классическими туфлями на каблуке. Ее волосы были уложены в пышную прическу из упругих голливудских локонов. Выразительный макияж с акцентом на глаза придал особого магнетизма взгляду поп-дивы.

Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в полный восторг от фотосета звезда, тем более раньше она не публиковала снимки своих образов в таком количестве.

Какая красивая

Супер!

Это вообще законно?

Какая красивая, какая фигурка божественная, какая прелесть, сладенькая Тина

Девушка, вы ослепительны!

Така прекрасна юна леді

Сногсшибательная красота

Невероятная красотка! Какой коктейль красоты, женственности, великого ума, таланта! Девичий идеал!

Страстная

Горячая штучка эта Тина Григорьевна

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль покорила блестящим оригинальным нарядом "камуфляжного" цвета, в котором выступила на концерте, посвященном Дню учителя.

Напомним, что Тина Кароль соблазнила роскошным луком в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами 2019.