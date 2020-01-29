Ще стрункіша! Єва Лонгорія похвалилася ідеальною фігурою в наймоднішій спідниці сезону

Єва Лонгорія часто блищить на світських заходах, щоразу придумуючи собі новий стильний образ. І якщо останні два виходи вона присвятила білому відтінку, актуальному навіть у холодну пору року. То тепер переключилася на його протилежність – вічну класику, чорний.

Єві до лиця білий... (фото: instagram.com/evalongoria)

Образ 44-річної зірки склали чорний гольф, чорна плісирована спідниця довжиною до щиколоток (до речі, ця модель знову на піку популярності), а також тілесного відтінку чоботи. Небанальним total black лук зробили деталі: контрастне взуття, підкреслена лінія талії за допомогою ременя, а також переливчаста тканина спідниці. Вийшло ненав'язливо і стильно.

Сама Єва, по всьому, особливо оцінила у своєму образі взуття. Вона написала, що просто в захваті від своїх чобіт. До речі, нещодавно Лонгорія демонструвала ще один безпрограшний варіант на вихід – замшеві ботфорти на шпильках леопардового відтінку, які створила Вікторія Бекхем для своєї нової колекції.

Так і чорний... (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники високо оцінили образ зірки, а також похвалили її досконалу фігуру. Яка, треба відзначити, завдяки чорному відтінку, а також регулярним фізичним навантаженням стала ще стрункішою.

Єва вміє носити всі кольори (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Лонгорія часто знімає для своїх фоловерів цілі відеоуроки з різноманітними вправами на всі групи м'язів. Судячи по ним, головний упор зірка «Відчайдушних домогосподарок» робить на верхній частині тіла. Так, вона наполегливо працює над прокачуванням м'язів спини і рук, а також регулярно робить вправи для ніг і сідниць. Нещодавно вона продемонструвала кілька нових, які виконує на спеціальній фітнес-сфері. Варто взяти на озброєння!