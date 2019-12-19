Ще стрункіша: Єва Лонгорія блиснула ідеальною фігурою в стильному кежуал-образі

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса експериментує з чорним

Єва Лонгорія нещодавно вирушила у Дубай: за планом у знаменитої актриси було відвідування гала-вечора від організації Global Gift Foundation, а також, безумовно, відпочинок в компанії улюбленого сина. Спекотна красуня пройшлася по пам'ятках диво-міста і встигла показати кілька стильних нарядів. Напередодні вильоту додому вона продемонструвала комфортний лук в чорних тонах – як відомо, total black в особливій пошані у Єви.

Єва Лонгорія обожнює чорний (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія вдало обіграла кілька речей чорного кольору: чорний топ, штани з накладними кишенями і укорочену куртку. А розбавити лук вона розбавила білими кедами, а також класичною поясною сумочкою від Chanel. Завершували образ браслети, легкий мейк-ап і недбала укладка. Ідеально для дороги і походів по магазинах! "Я чудово провела час у казковому @waldorfdubai, спасибі за все!", – написала 44-річна актриса.

Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Також актриса вкотре розчулила мережу фото з однорічним сином Санті. Виявляється, на розкішний івент вона взяла і малюка. Фото в сріблястому вечірньому платті, яке наробило багато галасу на світських порталах, поступилося за кількістю лайків тому, де вона позує з Санті. Мама тримає сина на руках і буквально світиться від щастя. Дитину Єва одягла в білу сорочку з блакитний метеликом, а також джинсовий комбінезон з підтяжками. За таке зворушливе фото Лонгорія отримала масу компліментів від фоловерів.

Актриса обожнює чорний (фото: instagram.com/evalongoria)

У сторіз актриса показала, що всю зворотну дорогу в літаку Санті спав. Малюк уже звик до постійних переїздів, зйомок і червоних доріжок і легко переносить зіркове життя. Він росте неймовірно енергійним і артистичним, а тому, напевно, і сам він піде по стопах мами.