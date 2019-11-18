Олена Зеленська розповіла, як відкриває світові українську моду

Олена Зеленська, яка нещодавно знялася для української версії Vogue, в інтерв'ю глянцю розкрила багато сторін свого життя. Так, перша леді зізналася, що їй не до душі публічність і набагато комфортніше бути в тіні. Тим не менш, статус першої леді має і масу переваг. Приміром, завдяки йому Олена може реалізувати безліч проектів і планів. Зараз разом зі своєю командою вони сфокусувалися на здоров'я дітей, рівних можливостей для всіх українців і культурної дипломатії.

Олена на обкладинці Vogue (фото: vogue.ua)

До речі, численні поїздки дуже допомагають в таких питаннях. Завдяки їм, за словами Олени, вона може спостерігати, як організовані ті чи інші проекти в інших країнах і знайти оптимальне рішення для України. На даний момент першочерговим завданням стала реформа шкільного харчування.

Олена обожнює розповідати світу про українських дизайнерів (фото: vogue.ua)

Також Олена розповіла, що легко могла відмовитися від тієї найбільш ненависної їй публічності, а заодно і від критики в мережі. Але вона вибрала в усьому підтримувати чоловіка – починаючи від проектів до світських виходів. До того ж поїздки та заходи – ще одна можливість продемонструвати світові талант українських дизайнерів.

Олена у вбранні від FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За відносно короткий термін в статусі першої леді Олена вже встигла стати справжньою іконою стилю: її образи завжди гармонійні і завершені. Вона співпрацювала з багатьма модельєрами, обираючи вбрання FROLOV, SIX., ELENAREVA, Vita Kin і Lake Studio. І обожнює реакцію публіки на своє вбрання.

"Приємно, коли в Нью-Йорку чи Парижі мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене питають. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так знають, – як приємно відкривати світу українських дизайнерів".