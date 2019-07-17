Олена Зеленська показала, як носити "колір перемоги"

Олена Зеленська після тривалої перерви знову стала показувати instagram-підписникам яскраві моменти життя першої леді, ділитися емоціями від відвідування різних заходів і, звичайно ж, показувати нові образи.

Так, ввечері 16 липня на instagram-сторінці дружини президента України з'явилася серія фото, зроблених ще вдень. Стало відомо, що разом зі своїм чоловіком Олена Зеленська відвідала олімпійську базу "Конча-Заспа". Тут відбулася церемонія нагородження українських спортсменів, які здобули перемогу на Європейських іграх-2019. Зазначимо, що другі в історії Європейські ігри пройшли з 21 червня по 30 червня в Мінську.

“Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших кращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна України з футболу вперше в історії України виборола перемогу на чемпіонаті світу. Ви - наша гордість! Безмежно пишаємося вами!" - йдеться в повідомленні на сторінці Зеленської.

Зеленська під час спортивної церемонії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Як завжди, на сторінці першої леді опублікували серію фото з події. Крім того, можна в деталях розглянути її образ.

Так, для відвідування важливого заходу Олена вибрала "колір перемоги" - червоний.

На Олені - червоний брючний костюм з оверсайз піджаком, декорований великими чорними гудзиками. До речі, з кольором гудзиків поєднує чорна блуза, а також чорні зручні туфлі.

Зеленська під час спортивної церемонії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що 14 липня Зеленська показала кардинально протилежний образ. Тоді перша леді України блищала в костюмі кольору слонової кістки. Зазначимо, що 14 липня у Франції відзначали важливе національне свято - День взяття Бастилії. У зв'язку з цим Посольство Франції в Україні організувало в Києві торжество, на яке була запрошена Олена. Тоді першу леді на заході супроводжувала Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

А ще раніше Олена Зеленська блищала в Торонто в новому елегантному образі. Олена позує в незвичайному вбранні: темно-синє плаття міді з короткими вільними рукавами, злегка розкльошені донизу від українського дизайнера Дафни Мей, прикрашене рядом гудзиків спереду.