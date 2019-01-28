Елегантність і ніжність в одному флаконі: Тіна Кароль приміряла новий образ на Голосі країни 9

Стильна укладка, красиве плаття – такою глядачі побачать Тіну Кароль у третьому випуску шоу Голос країни 9

27 января ярко прошел второй выпуск популярного шоу Голос країни 9, тренером которого уже несколько сезонов подряд является несравненная Тина Кароль. При этом певица известна не только объективностью своего выбора, но также "стильным подходом" к подготовке каждого нового эфира.

Так, Тина Кароль решила порадовать своих instagram-поклонников новым фото со съемок третьего (!) эфира Голос країни 9. На снимке исполнительница запечатлена в длинном облегающем платье от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko. Платье с разрезом от средины бедра выполнено в "восточном стиле": рукава-фонарики, ассиметричная застежка с золотистыми пуговицами, высокий воротник.

Свой элегантный образ Тина дополнила широким ободком того же бренда и круглыми сережками от Guzema Fine Jewelry. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру певицы.

Образ Тины Кароль для третьего эфира шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Подписчики Тины тут же отреагировали восторженными комментариями на ее новое стильное появление.

"Надихаєте своєю красою, харизмою та гармонією!" — пишет olyalyopik3003.

"Какая Вы красивая", — отмечает arzumanyan_goar.

"Икона стиля", — восхищается kovalevaaaaa.

"Обалденно выглядишь", — пишет yuriy_treytyk.

Скриншот комментариев: instagram.com/tinakarol_fantina

Стоит отметить, в этом году певица уже не первый раз выбирает вещи от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko. Ранее Кароль появлялась в не менее стильном платье от указанного бренда во время первого эфира шоу Голос країни 9.

Кстати, отметим, что во время репетиции-подготовки ко второму эфиру Кароль вместе с командой Голоса країни 9 еще раз отпраздновала свой день рождения — 25 января певице исполнилось 34 года.

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