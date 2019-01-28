Елегантність і ніжність в одному флаконі: Тіна Кароль приміряла новий образ на Голосі країни 9

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Стильна укладка, красиве плаття – такою глядачі побачать Тіну Кароль у третьому випуску шоу Голос країни 9

27 січня яскраво пройшов другий випуск популярного шоу Голос країни 9, тренером якого вже кілька сезонів поспіль є незрівнянна Тіна Кароль. При цьому співачка відома не тільки об'єктивністю свого вибору, але також "стильним підходом" до підготовки кожного нового ефіру.

Так, Тіна Кароль вирішила порадувати своїх instagram-шанувальників новими фото зі зйомок третього (!) ефіру Голос країни 9. На знімку виконавиця відображена в довгій вузькій сукні від українського бренду theCOAT by Katya Silchenko. Плаття з розрізом від середини стегна виконано в "східному стилі": рукави-ліхтарики, асиметрична застібка з золотистими гудзиками, високий комір.

Свій елегантний образ Тіна доповнила широким обідком того ж бренду і круглими сережками від Guzema Fine Jewelry. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру співачки.

Образ Тіни Кароль для третього ефіру шоу Голос країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Підписники Тіни тут же відреагували захопленими коментарями на її нову стильну появу.

"Надихаєте своєю красою, харизмою та гармонією!" — пише olyalyopik3003.

"Яка Ви красива", — зазначає arzumanyan_goar.

"Ікона стилю", — захоплюється kovalevaaaaa.

"Круто виглядаєш", — пише yuriy_treytyk.

Скріншот коментарів: instagram.com/tinakarol_fantina

Варто зазначити, що цього року співачка вже не вперше обирає речі від українського бренду theCOAT by Katya Silchenko. Раніше Кароль з'являлася в не менш стильній сукні від вказаного бренду під час першого ефіру шоу Голос країни 9.

До речі, зазначимо, що під час репетиції-підготовки до другого ефіру Кароль разом з командою Голосу країни 9 ще раз відсвяткувала свій день народження — 25 січня співачці виповнилося 34 роки.

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