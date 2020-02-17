Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю

Джіджі і Белла Хадід – мабуть, найпопулярніші моделі сучасності. Обидві вони беруть участь в масі показів на кожному Тижні моди, а також знімаються для рекламних кампаній кращих брендів і глянцевих журналів. Але найчастіше дівчата блищать у зйомках окремо. Типажі моделей істотно відрізняються: Джіджі з її "ляльковою" зовнішністю люблять представляти в більш ніжних, жіночних і "солодких" образах. А Белла, яку нещодавно визнали найкрасивішою дівчиною в світі, любить навіть на фотосесіях показувати свій бунтарський характер і пристрасть до провокацій.

Сестри знялися у спільній фотосесії (фото: instagram.com/gigihadid)

Тим більше несподіваним сюрпризом для шанувальників стала спільна робота сестер. 24-річна Джіджі і 23-річна Белла стали героїнями нового березневого номера американського Vogue. Старша Хадід показала кілька спільних фото, з захопленням повідомивши фоловерам про зйомки: "Я і моя солодка сестро Белла для березневого випуску Vogue! Спасибі ангелам @mr_carlos_nazario @studio_jackson Велика любов завжди".

Белла запостила те ж саме фото і зробила ще більш зворушливий підпис: "Це змушує мене плакати щасливими сльозами – так рада поділитися сторінкою в @voguemagazine з моєю старшою сестрою... Спасибі Ганні, моїм улюбленим людям @studio_jackson @mr_carlos_nazario, моєму кумиру Джіджі Хадід і всім, хто робив це...".

Нові фото дівчат (фото: instagram.com/gigihadid; instagram.com/bellahadid)

На фото обидві сестри приміряли стильні наряди, які підкреслили їх досконалі тіла. Образ Белли склали подовжений жакет і кокетливий круглий капелюшок з вуаллю, а також сумочка на ланцюжку і великі кільця-сережки. В макіяжі їй виділили вилиці і чуттєві губи, Джіджі одягнена в блискучий костюм, розшитий паєтками. З аксесуарів їй також підібрали сумочку з ланцюжком і капелюшок з вуаллю. Макіяж старшій сестрі зробили з акцентом на яскраві губи.

На інших фото, які вже встигли оцінити фолловери, дівчата позують окремо. Обидві вони демонструють речі з нових колекцій кращих брендів, зокрема Chanel. Глянець поки не показав повну версію фотосесії, але напевно незабаром порадує нас новими кадрами стильної зйомки.