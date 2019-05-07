Джіджі і Белла Хадід на Met Gala 2019: спокусливий ангел і чуттєвий демон

Сестри Джіджі і Белла Хадід вже кілька років відвідують щорічний Бал інституту костюма в Нью-Йорку - Met Gala. До речі, в цьому році 6 травня пройшов вже 73-й бал. З кожним роком зіркам і в першу чергу дизайнерам все складніше і складніше дивувати публіку. І все ж десятки модельєрів зі своїм завданням справляються.

Джіджі і Белла Хадід вибрали для червоної доріжки різні за духом вбрання. Крім того, всесвітньо відомі моделі також представляли різні будинки моди.

Так, старша Джіджі Хадід (24 роки) вибрала костюм "ангела" або "снігової королеви" – як відзначили шанувальники супермоделі. Перед камерами Джіджі блищала у вбранні від американського бренду Michael Kors. Облягаючий комбінезон білого кольору, розшитий срібними паєтками, доповнювала також широка накидка в підлогу. Накидка, до речі, була додатково декорована невагомими пір'ям. Родзинка образу – блискуча шапочка.

Макіяж зроблений також у дусі "сніжно-ангельського" наряду – вії прикрашені немов білосніжним інеєм.

Джіджі Хадід у вбранні від Michael Kors на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/MichaelKors)

А ось Белла Хадід вибрала сукню чорного кольору від Moschino. Жіночна і з елементами провокації сукня вигідно підкреслювала фігуру 22-річної топ-моделі.

Родзинка сукні – це безумовно незвичайний виріз в районі стегна, декорований штучними каменями.

Образ Белли доповнила перука – короткострижене волосся. А також вечірній макіяж з жирними стрілками.

Белла Хадід в сукні від Moschino на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/moschino)

Нагадаємо, Кім Кардашян в "мокрій" сукні справила фурор на Met Gala 2019.

Також відзначимо, 50-річна Дженніфер Еністон показала розкішне тіло у відвертій зйомці для глянцю.