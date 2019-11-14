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Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні Dior

Lite » Мода 14.11.2019 - 19:32
Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні Dior
Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Актриса відвідала благодійний вечір

Шарліз Терон – одна з найбільш популярних актрис в світі, яку буквально засинають пропозиціями. Одна з останніх робіт голлівудського секс-символу – фільм "Скандал" (Bombshell), де компанію їй склали 29-річна Марго Роббі і 52-річна Ніколь Кідман. Зараз зірка подорожує світом з прем'єрою стрічки, а тим часом не забуває і про інші свої проекти.

Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні DiorСліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні DiorСліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні Dior

Актриса з гостями вечора (фото: instagram.com/charlizeafrica)

У 2007-му році Шарліз Терон створила фонд CTAOP, з допомогою якого вносить свій внесок у боротьбу з ВІЛ в своїй рідній країні – Південній Африці. Вчора, 13 листопада, в Нью-Йорку відбувся урочистий захід #CTAOPxNYC. Благодійний івент, який було організовано для збору коштів, зібрав масу зіркових гостей. Тут сяяли Дрю Беррімор, Емі Шумер, американська співачка і актриса Нора Лум, яка також виступила ведучою церемонії, та інші. Спонсором заходу став культовий будинок Dior, обличчям якого Шарліз Терон є вже давно.

Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні DiorДрю Беррімор, Шарліз Терон і співачка Awkwafina (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На захід Терон прийшла також у вбранні від цього бренду – короткій сріблясто-золотистій сукні з корсетом, довгою бахромою і візерунками. Воно відкрило точені руки й стрункі ноги Терон, підкреслило тонку талію і зробило актрису сяючою в прямому і переносному сенсі слова. Доповнили образ чорний піджак, який вона періодично одягала, золотисті босоніжки, мінімалістичні сережки і великий годинник. Зачіску їй зробили гладку, а в макіяжі підкреслили очі.

Сліпуча! 44-річна Шарліз Терон захопила струнким тілом в золотистій сукні DiorШарліз в сукні Dior (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Фото з івенту зірка виклала у себе в мікроблозі, подякувавши всім присутнім за підтримку: "Величезна любов до цих дивовижних дам, які вчора ввечері підтримали @ctaop на нашому щорічному зборі коштів...", – написала Шарліз, окремо подякувавши ведучу вечора і відзначивши її талант.

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Новини України Шарліз Терон
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