В золоті і шовку: Леді Гага блищить в розкішній фотосесії для американського ELLE

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Співачка дала інтерв'ю Опрі Уїнфрі

Леді Гага завжди була яскравою особистістю, яка дає масу приводів для розмов. За останній рік співачка стала володаркою "Оскара", її альбом A Star Is Born розійшовся по світу накладом 6 мільйонів екземплярів, невгамовна зірка запустила свій власний б'юті-бренд Haus Laboratories, а ще наробила галасу в мережі завдяки передбачуваному романом з Бредлі Купером. Про все це, а також психічні травми і відновлення здоров'я вона розповіла в інтерв'ю самій Опрі Уїнфрі для грудневого випуску американського ELLE.

Леді Гага для ELLE (фото: instagram.com/ladygaga)

"Я вважаю себе добрим панком. Я озираюся назад на все, що я зробила, дивлюся на те, що я роблю зараз, і панки, чи знаєте, мають свого роду репутацію заколотників, вірно? Так що я дійсно розглядаю свою кар'єру і навіть те, що я роблю зараз, як бунт проти всього, що в світі я вважаю недобрим. Доброта зцілює світ. Доброта лікує людей. Це те, що нас об'єднує, – це те, що зберігає нас здоровими".

Співачка розповіла про успіхи і силу добра (фото: instagram.com/ladygaga)

Також знаменита 33-річна знаменитість розповіла про свій новий б'юті-напрямок. Так, ідея випускати косметику далеко не данина моді на власний бізнес. За словами дівчини, тільки після того як вона почала експериментувати з косметикою і фарбою для волосся, вона відчула себе собою.

"Я страждала від депресії, коли була маленькою дівчинкою, але, боже мій, супергерой, який вилетів з мене, це було схоже на Кларка Кента і Супермена, це дало мені крила для польоту. І саме тому я відмовилася змінюватися. По мірі розвитку моєї кар'єри, ще до того, як я стала знаменитою, люди казали: "О, макіяж, занадто багато макіяжу. Це занадто, бла, бла, бла, я б сказала: "Це моя життєва сила".

Леді Гага має намір надихати людей і далі (фото: instagram.com/ladygaga)

На питання про стосунки з екс-коханим Ірини Шейк вона також відповіла. Втім, не сказавши нічого нового.

"Відверто кажучи, я думаю, що преса дуже дурна. Я маю на увазі, ми зробили історію кохання. Для мене, як для виконавця, так і для актриси, звичайно, було важливо, щоб люди повірили, що ми закохані. І ми хотіли, щоб люди відчували цю любов на "Оскарі". Ми хотіли, щоб це відчувалося крізь об'єктив цієї камери і кожен телевізор. І ми старанно працювали над цим ми працювали протягом декількох днів. Це було організовано як вистава".

Леді Гага, як завжди, яскрава і стильна (фото: instagram.com/ladygaga)

Для фотосесссії співачці підібрали масу стильних яскравих образів. Костюм у великий горох від Armani, розкішна рожева спідниця, надіта з золотистими брюками і блискучим топом від Schiaparelli Haute Couture, чорні класичні брюки Armani з мереживним бюстгальтером, доповнені капелюшком Balmain, кейп, що нагадує крила метелика, від Louis Vuitton... Доповнювали вбрання вишукані прикраси і яскравий макіяж. На обкладинці співачка приміряла яскраво-жовтий костюм від Marc Jacobs з бузковим бантом і крислатий капелюшок.