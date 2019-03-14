У довгій спідниці та кросівках: спортивна Наталія Водянова відвідала виставку Лувр Абу-Дабі

Наталя Водянова (фото: GettyImages)

Співачка порадувала шанувальників новим образом

Сьогодні зранку Наталя Водянова прилетіла в Абу-Дабі на відкриття Всесвітніх літніх ігор Спеціальної Олімпіади 2019-го року, учасники яких – люди з обмеженими інтелектуальними можливостями. У першій половині дня вона зустрілася з організаторами, серед яких і голова Спеціальної Олімпіади Тімоті Шрайвер. А потім відправилася на ланч і в художній музей Лувр Абу-Дабі, що відкрився в 2017-му році, де багато фотографувалася і ділилася з прихильниками такими експонатами і емоційними підписами: "Як же тут красиво", "Наскільки це чарівно?", "Буду сидіти тут, поки мене не проженуть".

Серію знімків вона виставила на сторінку зі словами: "Лувр 2.0. Тут можна насолодитися мистецтвом, видами і, звичайно ж, архітектурою".

Новий стильний образ Наталії Водянової в Абу-Дабі

Але якою б розкішною була локація увагу шанувальників 37-річної російської моделі привернув її зовнішній вигляд і вбрання. Тим більше, що з образом вона дійсно постаралася, все продумавши до дрібниць.

Для офіційного відкриття, куди вона вирушила відразу після музею, вона вибрала стильну білу блузу Celine з довгими стрічками-зав'язками на грудях, а також плісировану чорну спідницю міді Dior. Доповнили образ кросівки в чорно-біло-червоній гамі.

З аксесуарів – червоні сережки та золотий годинник на зап'ясті, великі сонцезахисні окуляри і невелика сумка-портфель. Останній штрих – непомітний мейк-ап і природна укладання. До речі, Наталія також розкрила секрет свого макіяжу губ, продемонструвавши фоловерам нюдовый блиск Guerlain.

Незважаючи на те що сьогодні Наталія буквально засипала підписників фото після невеликої перерви, шанувальники не втомлюються коментувати свою зірку: "Два арт-об'єкти", "Прекрасні", "Бездоганно!", "Прекрасна леді і оточуючі", "Це любов".

Нагадаємо, раніше "вічно 16-річна" Наталя Водянова зачарувала молодістю і ультрастильним макіяжем.

Також ми писали про секрети стрункості і краси 37-річної супермоделі.