Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue

Американській виконавиці довелося побороти свій страх коней

33-летняя американская певица Сиара впервые украсила обложку всемирно известного глянца Vogue. Певице выпала честь появиться на обложке февральского выпуска арабского издания. Кроме того, в свежем выпуске выйдет небольшое интервью с исполнительницей, в котором Сиара рассказала о семье, славе и борьбе со своими страхами.

Так, выяснилось, что Сиара давно испытывала боязнь лошадей, которую певица смогла побороть прямо на съемочной площадке — в пустыне Дубая. Все дело в том, что необычная fashion-съемка проходила вместе с двумя великолепными жеребцами, которые принадлежат шейху эмирата Мохаммеду бин Рашид аль Мактуму.

Сиара на обложке февральского номера арабского Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Традиционно, вышло два номера издания: на английском и арабском языках.

Сиара на обложке Vogue на арабском языке (фото: instagram.com/VogueArabia)

"Видеть, как мои дети танцуют под мою музыку, или слышать, как мой муж гордится мной — в такие моменты я чувствую, что достигла своих целей", - рассказывает Сиара.

Сиара в февральском выпуске арабского Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Напомним, что обложку мартовского Vogue. Британия украсила топ-модель Наоми Кэмпбелл. При этом модель предстала в необычном трехмерном образе.

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