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Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Lite » Мода 01.02.2019 - 12:20
Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні
Фото: Пенелопа Крус (instagram.com/swarovski)

Актриса в стилі голлівудського галмура позувала в тропічній річці

Відома голлівудська актриса Пенелопа Крус знялася в фотосеті для весняної рекламної кампанії популярного бренду прикрас. Творцями шикарних кадрів стали Мерт Алас і Маркус Пігготт, які створили для Пенелопи образ звабливої пантери в декораціях з тропічних рослин, що імітували зарості джунглів.

Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса позувала в одязі з відкритими плечима і глибоким декольте, направивши погляд глядачів на кристали Сваровскі, що звабливо поблискували. Варто відзначити, що знаменитість продемонструвала іменні прикраси Penélope Cruz Fine Jewelry і Penélope Cruz MoonSun, які були натхненні красою і талантом зірки.

Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Образ Пенелопи, як і вся колекція,натхненний стилем ар-деко і старим голлівудським гламуром, так що здається, ніби актриса тільки що зійшла з червоної доріжки.

Варто відзначити, що Пенелопа не раз одягала прикраси цього бренду на офіційні заходи. Так нещодавно, вона з'явилася в сережках Svarovski на червоній доріжці "Золотого глобуса 2019", і запам'яталася глядачам яскравим образом.

Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукніФото: (instagram.com/swarovski)

Нагадаємо, нещодавно голлівудська актриса Демі Мур продемонструвала на червоній доріжці несподіваний образ — ідеальний офісний стиль, чим здивувала шанувальників.

Особистий тренер Марго Роббі розповів, який нездоровий спосіб він використовує для роботи зі своїми зірковими клієнтами.

Крім того, стало відомо, що 49-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон нарешті вирішила стати мамою, але самостійно народжувати дитину вона не планує.

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