Дика пантера: Пенелопа Крус прогулялася по джунглях у вечірній сукні

Фото: Пенелопа Крус (instagram.com/swarovski)

Актриса в стилі голлівудського галмура позувала в тропічній річці

Відома голлівудська актриса Пенелопа Крус знялася в фотосеті для весняної рекламної кампанії популярного бренду прикрас. Творцями шикарних кадрів стали Мерт Алас і Маркус Пігготт, які створили для Пенелопи образ звабливої пантери в декораціях з тропічних рослин, що імітували зарості джунглів.

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса позувала в одязі з відкритими плечима і глибоким декольте, направивши погляд глядачів на кристали Сваровскі, що звабливо поблискували. Варто відзначити, що знаменитість продемонструвала іменні прикраси Penélope Cruz Fine Jewelry і Penélope Cruz MoonSun, які були натхненні красою і талантом зірки.

Фото: (instagram.com/penelopecruzoficial)

Образ Пенелопи, як і вся колекція,натхненний стилем ар-деко і старим голлівудським гламуром, так що здається, ніби актриса тільки що зійшла з червоної доріжки.

Варто відзначити, що Пенелопа не раз одягала прикраси цього бренду на офіційні заходи. Так нещодавно, вона з'явилася в сережках Svarovski на червоній доріжці "Золотого глобуса 2019", і запам'яталася глядачам яскравим образом.

Фото: (instagram.com/swarovski)

Нагадаємо, нещодавно голлівудська актриса Демі Мур продемонструвала на червоній доріжці несподіваний образ — ідеальний офісний стиль, чим здивувала шанувальників.

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