Дівчина-весна: стильна Наталія Водянова умилила рідкісною прогулянкою з дітьми

З моменту повернення додому в Париж Наталія Водянова рідко публікує фото в своєму Instagram-акаунті. Тим не менше ці рідкісні кадри носять умиротворений і затишний характер. Супермодель відновлює сили після низки недавніх поїздок (наприклад, у Катар), багато часу проводить з родиною і дітьми, гуляє і насолоджується товариством рідних.

Кілька годин тому вона поділилася подібними кадрами: Наталія вирушила в парк з 12-річним сином Віктором. Знімки зроблені на тлі розкішної весняної природи, першої зелені і квітучих дерев. На першому – сміється Віктор, на другjve Наталія вдихає аромат квітів. "Ніколи не забувайте зупинятися і нюхати квіти... Ще краще, коли для цього є хороша компанія", – написала Водянова.



Син Наталії Водянової - Віктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Для виходу 37-річна модель вибрала дуже розслаблений образ. Одягнена в довгий, сводобного крою світло-зелений тренч з вилогами на рукавах від молодого російського бренду Walk Of Shame. На ногах – білі об'ємні кросівки, на шиї – легкий шарф. За своїм звичаєм, для звичайної прогулянки вона не стала робити макіяж і зачіску.

Шанувальники не залишили без уваги наряд Наталії, зазначивши, що виглядає вона чудово. "Які ж ви натуральні і класні! Не слухайте нікого! Щастя і тільки щастя вам та вашій родині!", "Яка ви класна", "Віктор – ваша копія з енергетики, дуже милий, і ви як завжди супер, краса!", "...Спогад у дітей залишиться на все життя і асоціації: весна, цвітіння, аромати і красива мама, як весна"...

Також багато компліментів зібрав саме плащ. "Приголомшливий плащ, можна дізнатися бренд?", "Класний плащ". Але і без жартів також не обійшлося. "Наташа, віддайте назад лейтенанта Коломбо плащ", "Це плащ-намет?".



До речі, Наталя обожнює на своїй сторінці показувати всіх своїх дітей, їх заняття, хобі та численні таланти. Приміром, Віктор грає на фортепіано, а 13-річна Нева обожнює домашні рослини. Нещодавно Наталія продемонструвала незвичайний подарунок для дочки на її день народження, який був 24 березня. Вона облаштувала для дівчинки самий справжній сад на балконі з безліччю рослин, який тепер повністю під її наглядом.

Пропонуємо згадати, як Наталя Водянова та Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару.