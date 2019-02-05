Вся справа в капелюсі: RYBALKO захопила новою "перловою" колекцією FW19-20

RYBALKO приділили особливу увагу опрацюванню нової лінійки геометричних сумок і капелюхів

Бренд Марины Рыбалко вызвал настоящий фурор во время Украинской недели моды (1-5 февраля), презентовав свою новую осенне-зимнюю коллекцию 2019/20 под название "pearl" ("жемчуг"). Дело в том, что во время создания новинок дизайнер отдала предпочтение исключительно натуральному материалу, а именно – хлопку, который составляет 95% от всей коллекции!

Показ новой коллекции RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

И все же главной изюминкой показа, несомненно, стали уже узнаваемые аксессуары RYBALKO – широкополые шляпы и геометрические сумки. На этот раз бренд буквально превзошел себя, продемонстрировав линейку роскошных и очень смелых шляпок, декорированных широкими лентами, а также гроздьями искусственных бриллиантов.

Показ новой коллекции RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Яркое декорирование также не обошло стороной женские сумочки RYBALKO. Украшенные "бриллиантовыми" лентами и кистями эти аксессуары достойны отдельного описания.

В линейку традиционных элегантных клатчей с ручкой-кругом RYBALKO также включает ультрамодные поясные сумки, которые все еще остаются в тренде. Кстати, ранее LITE перечислял топ-4 вещей, которые будут актуальны даже через несколько лет. Среди них и поясные сумки.

Показ новой коллекции RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

В новой коллекции "pearl" акцент сделан на разнообразие платьев: миди, в пол, с рукавами-воланами, платья-рубашки. Женственность коллекции подчеркивают струящиеся юбки, топы, платья-накидки с вышивкой. Все мягкого кроя, пастельных или спокойных оттенков.

Кстати, во время создания уникальных принтов коллекции было использовано 5 картин дизайнера Марины Рыбалко.

Показ новой коллекции RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Напомним, ранее мы писали, что VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили кислотную коллекцию FW19-20, "выпустив" на подиум всю яркость и шум неонового мегаполиса.

Также на подиуме Украинской недели моды произошел триумф телесности и уроки анатомии в фантастической коллекции DZHUS FW19-20.