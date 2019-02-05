Вся справа в капелюсі: RYBALKO захопила новою "перловою" колекцією FW19-20

Фото: fashionweek.ua

RYBALKO приділили особливу увагу опрацюванню нової лінійки геометричних сумок і капелюхів

Бренд Марини Рибалко викликав справжній фурор під час Українського тижня моди (1-5 лютого), презентувавши свою нову осінньо-зимову колекцію 2019/20 під назву "pearl" ("перлина"). Справа в тому, що під час створення новинок дизайнер віддала перевагу виключно натуральному матеріалові, а саме – бавовні, що становить 95% від усієї колекції!

Показ нової колекції RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

І все ж головною родзинкою показу, безсумнівно, стали вже впізнавані аксесуари RYBALKO – широкополі капелюхи і геометричні сумки. На цей раз бренд буквально перевершив себе, продемонструвавши лінійку розкішних і дуже сміливих капелюшків, декорованих широкими стрічками, а також гронами штучних діамантів.

Показ нової колекції RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Яскраве декорування також не обійшло стороною жіночі сумочки RYBALKO. Прикрашені "діамантовими" стрічками та китицями ці аксесуари гідні окремого опису.

В лінійку традиційних елегантних жіночих з ручкою-кругом RYBALKO також включає ультрамодні поясні сумки, які все ще залишаються в тренді. До речі, раніше LITE перераховував топ-4 речей, які будуть актуальні навіть через кілька років. Серед них і поясні сумки.

Показ нової колекції RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

У новій колекції "pearl" акцент зроблений на різноманітність суконь: міді, в підлогу, з рукавами-воланами, сукні-сорочки. Жіночність колекції підкреслюють хвилясті спідниці, топи, сукні-накидки з вишивкою. Всі м'якого крою, пастельних або спокійних відтінків.

До речі, під час створення унікальних принтів колекції було використано 5 картин дизайнера Марини Рибалко.

Показ нової колекції RYBALKO FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили кислотну колекцію FW19-20, "випустивши" на подіум всю яскравість і шум неонового мегаполісу.

Також на подіумі Українського тижня моди відбувся тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20.