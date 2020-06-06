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Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Lite » Мода 06.06.2020 - 17:31
Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера
Ілюстративне фото (pexels.com)

Знаючи ці секрети, ви будете прекрасно виглядати в літньому одязі

Літо все-таки настає, а значить, нам доведеться вміститися в улюблених літніх шортах. Якщо ж цього поки не вдалося зробити - не проблема! Відомий український дизайнер Андре Тан підготував для вас лайфхаки, які допоможуть приховати пару зайвих кілограмів за одягом. Свої поради він опублікував в Instagram.

Як приховати зайве з допомогою одягу:

Ні екстремальному оверсайз і одягу «футляр». Так - шортам бермудам і трохи вільному топу.

Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Ні строкатим кольорам. Також слід утриматися від білих джинсів, білих штанів і суконь. Так - спокійним, приглушеним відтінкам.

Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Ні плісіровці. Ну тільки в тому випадку, якщо ви НЕ хочете зробити акцент на стегнах. Так - джинсам, спідницям та штанам прямого крою.

Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера


Ні довгим футболкам, блузам і свитшотам. Вони створюють дисбаланс образу, збільшуючи обсяги. Моделі довжиною трохи нижче талії - ваше все.

Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Накладні кишені на грудях і пишні рукави здатні зробити вас візуально більшою. Утримуйтесь від зайвих декоративних елементів. Невеликий акцент на талії - те, що потрібно!

Як приховати зайві кілограми за одягом: лайфхаки від дизайнера

Андре Тан дав модні поради на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, раніше дизайнер Андре Тан назвав 10 жіночих речей, які дратують чоловіків.

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Автор: Lite

Теги Новини України дизайнермодастилист
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