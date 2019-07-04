Чиста розкіш: Наомі Кемпбелл блищить на показі Valentino в кутюрному вбранні

Наомі Кемпбелл стала ще однією гостею показу Valentino, який пройшов вчора в Парижі. Знаменита супермодель прибула на шоу в компанії головного редактора британського Vogue Едварда Эннинфула і британського журналіста Дерека Бласберга. Чоловіки обрали для светског івенту класику. А Наомі з'явилася перед фотографами у всій красі, в образі під стать розкішному шоу – довгому комбінезоні в рожевих тонах з принтом від Valentino. З широкими рукавами і брюками, строкатою смужкою, пір'ям на грудях і бантом-поясом, воно викликало асоціації з екзотичної птахом. Доповнили його крислатий капелюшок ніжно-рожевого відтінку, а також сумочка, що ідеально гармонувала з усім луком. На очі модель одягла чорні сонцезахисні окуляри. А ноги взула босоніжки на масивній платформі. Як завжди, вона не забула і про улюблений аксесуар – численні браслетах на обидві руки.

Наомі і Едвард давно дружать (фото: instagram.com/naomi)

Свій вихід знаменита красуня опублікувала на сторінці в Instargram, зробивши розгорний підпис. «Вчорашнє прибуття на шоу #ValentinoHauteCouture #FallWinter1920 з @edward_enninful @derekblasberg. Це було ще одне приголомшливе, потужне шоу для @maisonvalentino. @pppiccioli, моменти, які ви можете створити абсолютно прекрасні і оригінальні. Я завжди в захваті від вас і твого бачення!!!».

Наомі прибула на показ (відео: instagram.com/naomi)

Численні шанувальники «чорної пантери» не могли стримати слів захоплення від такої краси. Вони помітили, що такий відтінок їй неймовірно до лиця. А ще що моделі не можна дати 49 років.

Валентино Гаравані в оточенні гостей показу (фото: instagram.com/derekblasberg)

Цікаво, що на показі вона сиділа поруч з Наталією Водяновою, одягненою в сукню зі схожим принтом. Обидві красуні вибрали вбрання від знаменитого будинку, продемонструвавши абсолютний хіт сезону – яскраву смужку. Схожими їх зробив і жіночний плавний силует. По ліву ж руку від Наомі сидів засновник будинку – Валентино Гаравані, який залишився в не меншому захваті від шоу, ніж всі гості. Дерек прокоментував його реакцію у себе в Instargram так:

«Звичайно, колекція Valentino вчора була неймовірною. Але шоу, яке я спостерігав, було не менш зворушливим: містер Валентино – людина-легенда, сам «Вава» – спостерігав новітню колекцію одягу свого однойменного лейбла в чистому блаженстві. Після фіналу весь будинок моди вийшов, щоб віддати данину поваги Імператору, кожен поцілував його в щоку, що було несподівано емоційним для всіх... В кращому випадку показ мод може бути краще театру. І за це ми говоримо бравіссімо!».